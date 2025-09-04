Vremea Când vine prima ninsoare în București. Prognoza meteo Ease Weather preconizează o iarnă diferită







Meteorologii EaseWeather au publicat prognoza meteo detaliată pentru iarna 2025-2026, iar datele arată că Bucureștiul se va confrunta cu o perioadă neobișnuită din punct de vedere climatic.

Specialiștii avertizează că sezonul rece va fi caracterizat de temperaturi ridicate pentru această perioadă a anului, precipitații reduse și foarte puține episoade de ninsoare.

Potrivit analizei, valorile termice nu vor coborî sub pragul de îngheț în Capitală pe toată durata iernii, iar fenomenele specifice sezonului vor fi mult mai rare decât în anii trecuți.

Prognoza EaseWeather pentru luna decembrie 2025 arată că în București temperaturile vor fi mai blânde decât media multianuală. Maximele estimate se vor situa între 5 și 10 grade Celsius, iar minimele vor rămâne apropiate de zero, dar nu vor coborî sub pragul de îngheț.

În Capitală sunt prognozate nouă zile cu ploi, dar nu sunt anunțate episoade de ninsoare. Meteorologii explică faptul că aceste valori ridicate sunt determinate de circulațiile vestice dominante, care vor aduce mase de aer mai calde dinspre Atlantic.

Luna ianuarie 2026 va fi la fel de atipică, cu temperaturi peste media climatologică și doar două zile cu ninsoare. Maximele estimate vor fi cuprinse între 2 și 11 grade Celsius, iar în alte opt zile sunt prognozate ploi.

Zilele cu ninsoare vor fi 11 ianuarie și 27 ianuarie. În prima zi, temperatura maximă va fi de 4 grade Celsius, iar în a doua de 6 grade Celsius. Este neobișnuit ca temperaturile să fie pozitive chiar și în timpul ninsorilor, un semn clar că iarna va fi marcată de oscilații termice rapide și strat de zăpadă inconsistent.

Luna februarie 2026 va continua aceeași tendință de vreme caldă. Maximele estimate se vor situa între 5 și 14 grade Celsius, iar meteorologii anunță o singură zi cu ninsoare, pe 12 februarie, când temperatura maximă va fi de 8 grade Celsius.

Pe 28 februarie va ploua în Capitală, iar temperatura maximă va fi de 9 grade Celsius. Această evoluție confirmă faptul că iarna 2025-2026 va fi una dintre cele mai blânde din ultimii ani.

Specialiștii subliniază că temperaturile anormal de ridicate și numărul redus de ninsori se înscriu într-un pattern climatic mai larg observat în ultimii ani.

„Datele pentru iarna 2025-2026 indică o deviație semnificativă față de media multianuală. În București, valorile termice vor rămâne constant peste pragul de îngheț, iar episoadele de ninsoare vor fi extrem de rare. În general, asistăm la un sezon rece cu precipitații reduse și temperaturi ridicate, influențat de circulații atmosferice din vestul Europei”, arată analiza EaseWeather.

Dacă în ierna 2023-2024 Bucureștiul a înregistrat peste 10 zile cu strat consistent de zăpadă, iar în 2024-2025 au fost raportate minime de până la -8 grade Celsius, prognoza actuală indică o schimbare semnificativă.

Această evoluție este considerată de meteorologi un indiciu al încălzirii climatice regionale, dar și al creșterii frecvenței fenomenelor extreme. Episoadele cu ploi abundente, alternate cu perioade foarte calde, ar putea deveni o caracteristică a iernilor viitoare.

Lipsa ninsorilor și temperaturile ridicate pot avea efecte directe asupra calității aerului, rezervei de apă și agriculturii periurbane. Stratul de zăpadă ajută la reducerea particulelor poluante, iar lipsa acestuia poate agrava smogul urban.

Precipitațiile reduse sub formă de zăpadă ar putea influența nivelul apelor subterane. Temperaturile ridicate pot deregla ritmul de vegetație al unor culturi, iar consumul de energie pentru încălzire ar putea scădea, ceea ce înseamnă facturi mai mici pentru populație.

EaseWeather a anunțat că prognoza detaliată pentru luna martie și începutul primăverii va fi publicată la finalul lunii februarie 2026. Meteorologii vor include atunci analize suplimentare privind posibilele efecte ale circulațiilor atmosferice și riscul de episoade extreme.