Eclipsă totală de Lună: când și cum poate fi observată în România

În noaptea dintre 7 și 8 septembrie va avea loc o eclipsă totală de Lună, potrivit anunțului făcut de Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”. Pe parcursul fenomenului astrologic, satelitul natural al Pământului se va afla în constelația Vărsătorului (Aquarius), iar planeta Saturn va putea fi observată în stânga Lunii.

Evenimentul astronomic debutează la ora 18:28, când Luna intră în penumbra Pământului. În acel moment, aceasta nu va fi vizibilă din România, deoarece se află sub linia orizontului. Deoarece penumbra nu este complet opacă, modificările de culoare ale discului lunar vor fi minime în prima fază a eclipsei.

În București, Luna va răsări la ora 19:37, deja aflată în umbra planetei noastre. Detaliile privind desfășurarea fenomenului sunt disponibile pe site-ul oficial al Observatorului Astronomic.

Potrivit unui comunicat transmis de Observatorul Astronomic, momentul cel mai spectaculos al eclipsei de Lună – faza de totalitate – va începe la ora 20:30. În acest interval, satelitul natural al Pământului va intra complet în umbra planetei, dobândind o nuanță roșiatică distinctivă, caracteristică acestui tip de fenomen astronomic.

Punctul de maxim va fi atins la ora 21:21, iar faza totală se va încheia la ora 21:52. Pe parcursul acestei perioade, Luna se va afla relativ jos pe cer, spre direcția est-sud-est, ceea ce poate influența vizibilitatea în funcție de condițiile meteo și de orizontul liber de obstacole.

Întregul fenomen astrologic se va încheia la ora 23:55. Următoarea eclipsă de Lună vizibilă din România este programată pentru data de 28 august 2026.

