Vremea Prognoza meteo, 4 septembrie. Vremea se răcește la final de săptămână. Nu vor lipsi ploile







După valul de caniculă, vremea se răcește în anumite zone din țară. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), valorile termice vor scădea ușor față de ziua precedentă în regiunile sudice. În restul teritoriului, temperaturile se vor menține ridicate în următoarele ore.

Cerul va fi variabil, iar după-amiaza sunt așteptate înnorări, averse și descărcări electrice pe arii restrânse în zonele montane, mai ales în Carpații Occidentali, în vestul Carpaților Meridionali și în nordul Carpaților Orientali, și izolat în zonele joase din vest.

Cantitățile de precipitații pot depăși punctual 15–20 l/mp, existând și condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în sud-est de până la 40–45 km/h.

Temperaturile maxime se vor situa între 27 și 33 de grade, iar minimele între 11 și 21 de grade, ușor mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, până la 4–6 grade. Conform prognozei, dimineața vor fi condiții de ceață.

În București, vremea va fi călduroasă, cu cer variabil și vânt slab până la moderat. Temperatura maximă se va apropia de 34 de grade, iar cea minimă va fi între 13 și 17 grade.

În perioada 4-5 septembrie, meteorologii anunță că vremea va rămâne călduroasă în regiunile extracarpatice, în timp ce în restul țării temperaturile se vor apropia de valorile normale ale perioadei. În vest, nord-vest, centrul țării și în zonele montane sunt așteptate averse, descărcări electrice și, pe alocuri, grindină.

Maximele termice se vor situa între 28 și 34 de grade, iar minimele între 13 și 18 grade. În depresiunile estice ale Transilvaniei se pot înregistra valori chiar mai scăzute, până la 7 grade, iar pe litoral temperaturile minime vor fi mai ridicate, în jur de 21 de grade. La București, mercurul din termometre va urca până la 33-34 de grade, iar diminețile vor fi mai răcoroase, cu 15-17 grade.

În intervalul 5-8 septembrie, sudul României va continua să fie sub influența căldurii. În restul teritoriului, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această perioadă a anului. În jumătatea vestică se vor semnala perioade cu instabilitate atmosferică mai accentuată. În Capitală, cerul va rămâne mai mult senin, iar șansele de precipitații vor fi reduse.