Vremea Talveg adânc deasupra Europei. Vijelii și ploi abundente în România







Luna septembrie a început cu temperaturi de vară târzie și cer senin, însă urmează o perioadă cu vijelii și ploi abundente. Începând de miercuri, 3 septembrie 2025, un talveg atmosferic adânc, format deasupra Europei, va aduce precipitații abundente, grindină și furtuni puternice, arată Severe Wheather.

Meteorologii avertizează că fenomenul poate genera schimbări bruște ale vremii și intensificări ale furtunilor, marcând începutul unui interval instabil la începutul toamnei. Această perioadă coincide cu începutul toamnei meteorologice, care începe pe 1 septembrie și se încheie pe 30 noiembrie.

Astronomii spun că toamna astronomică va debuta mai târziu, pe 22 septembrie, odată cu echinocțiul de toamnă, moment în care ziua și noaptea au aproximativ aceeași durată.

După acest punct, nopțile vor deveni treptat mai lungi, iar temperaturile vor scădea, pe măsură ce emisfera nordică începe să se încline mai departe de Soare.

O zonă de înaltă presiune situată deasupra Europei de Est aduce aer cald și uscat, menținând ploile la distanță, cu excepția vestului țării, unde sunt posibile averse și furtuni izolate, arată meteoradar.ro.

În jumătatea estică a României, meteorologii nu prevăd precipitații în următoarele zile, iar seceta pedologică se adâncește în special în sud, unde solul este deja foarte uscat.

Astfel, România va traversa o perioadă cu contraste puternice: zile calde și uscate în majoritatea regiunilor, urmate de furtuni intense și precipitații importante în zonele afectate de talveg.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că luna septembrie va aduce temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă. În primele zile, între 1 și 8 septembrie, valorile termice se vor menține peste normal în toată țara. Precipitațiile vor fi mai abundente local în sud-vest, în timp ce în restul regiunilor, în special în nord și centru, cantitățile de ploaie vor fi mai reduse.

În perioada 8 – 15 septembrie, mediile termice vor continua să fie peste cele normale pe întreg teritoriul, iar precipitațiile vor fi ușor deficitare, mai ales în zonele montane. În săptămâna 15 – 22 septembrie, temperaturile medii se vor menține ușor mai ridicate decât cele specifice intervalului, iar regimul pluviometric va fi apropiat de normal în nord-est și local în centrul și sud-estul țării, în timp ce în restul teritoriului precipitațiile vor fi puțin sub media obișnuită.