Vremea Prognoza meteo 3 septembrie. Zi toridă la început de toamnă. Unde va fi mai cald







Vremea se va menține călduroasă în cea mai mare parte a țării, cu maxime care vor ajunge până la 37 de grade, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Disconfortul termic va fi accentuat în Oltenia, Muntenia, sudul Moldovei și Dobrogea continentală, unde local se vor înregistra temperaturi extreme, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) ar putea atinge pragul critic de 80 de unități.

După-amiaza, în zona montană, mai ales în Carpații Occidentali și vestul Carpaților Meridionali, se pot semnala ploi și descărcări electrice, iar spre seară și noaptea, fenomene similare vor fi posibile în Banat, Crișana și vestul Olteniei.

Izolat vor fi condiții de grindină, iar cantitățile de precipitații vor depăși 15–25 l/mp. În restul teritoriului, cerul va fi variabil spre senin, iar fenomenele de instabilitate se vor semnala izolat, cu o probabilitate mai mare în sud-vestul Transilvaniei.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări trecătoare în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor situa între 29 și 37 de grade, iar cele minime vor varia între 8–10 grade în estul Transilvaniei și 20–21 de grade pe litoral. Pe arii restrânse, dimineața se va semnala ceață în sud-est și în centrul țării.

Având în vedere că valorile termice vor ajunge la un nivel critic, meteorologii au emis o alertă meteorologică pentru intervalul 12:00 - 21:00. În Oltenia, Muntenia, sudul Moldovei și Dobrogea continentală, temperaturile vor fi foarte ridicate, atingând local pragul caniculei și provocând un disconfort termic semnificativ.

Miercuri, bucureștenii se va confrunta un nou episod de caniculă. Potrivit ANM, indicele temperatură-umezeală (ITU) va ajunge la pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi predominant senin pe parcursul zilei, iar seara va deveni variabil. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile vor urca până la 35–37 de grade. În schimb, minimele vor fi cuprinse între 17 și 19 grade.