Politica Senatorii americani cer Meta și Google să împiedice propaganda rusă înaintea alegerilor din Republica Moldova







Republica Moldova. Doi senatori din Statele Unite, Jeanne Shaheen și Thom Tillis, au adresat recent scrisori oficiale companiilor Meta și Google. Aceștia solicită să ia măsuri ferme împotriva campaniilor de dezinformare provenite din Rusia. Lucru care ar putea afecta corectitudinea alegerilor parlamentare din 28 septembrie în Republica Moldova.

Ținta principală a acestor avertismente este oligarhul Ilan Șor. Potrivit Comisiei pentru Relații Externe a Senatului american, acesta ar fi cheltuit peste jumătate de milion de dolari pe reclame difuzate pe Facebook. Totodată, senatorii atrag atenția că Șor continuă să folosească platformele pentru a intoxica spațiul informațional.

În scrisoarea către Alphabet, compania care deține Google, parlamentarii americani au subliniat că nu pot rămâne nepăsători față de tentativele de influențare externă a votului.

„În timp ce trebuie să rămânem neutri față de rezultatele alegerilor din Republica Moldova, nu putem fi indiferenți la eforturile puterilor străine de a interveni în favoarea unor partide sau candidați. Când această intervenție încearcă să utilizeze platforme din Statele Unite, trebuie să fim proactivi în abordarea noastră”, se arată în mesaj.

Adresându-se companiei Meta, Shaheen și Tillis au mers și mai departe.

„Vă rugăm să faceți tot posibilul pentru a vă asigura că oligarhul sancționat Ilan Șor nu poate continua să folosească platformele voastre. Asta pentru a răspândi propagandă”, se arată în document.

Senatorii au invocat, de asemenea, avertismentele formulate anterior de președinta Maia Sandu și de mai multe organizații civice privind ingerințele rusești. Ei amintesc că SUA, Canada și Regatul Unit au recunoscut deja amenințarea directă pe care campaniile de dezinformare orchestrate de „actori ruși” . Lucru care reprezintă o amenințare pentru democrația din Republica Moldova.

De altfel, autoritățile de la Chișinău au acuzat în repetate rânduri gruparea Șor, coordonată de la Moscova, că folosește mediul online pentru a promova narațiuni false. Asta pentru a discredita liderii proeuropeni și a încetini parcursul european al țării.

Investigațiile jurnalistice din Republica Moldova au documentat existența a sute de conturi false. Acestea fiind gestionate de activiști reali ai Blocului „Victorie”, formațiune lansată de Ilan Șor din Federația Rusă. Aceste conturi au fost utilizate pe TikTok și Facebook pentru a distribui propagandă pro-rusă.

Conform surselor media, cei care administrează aceste conturi primesc plăți directe „din banii Moscovei”. Ceea ce confirmă caracterul organizat și finanțat din exterior al campaniei de manipulare.