Cer senin și temperaturi specifice pentru începutul de toamnă în Republica Moldova

Zi de weekend cu vreme foarte frumoasă în Republica Moldova, temperaturile sunt în parametrii acestei perioade a anului, cu maxime ce vor varia între 24 și 26 de grade Celsius. Cerul va fi senin în majoritatea zonelor țării, cu unele înnorări trecătoare în est și sud-este, nu sunt șanse de apariție a precipitațiilor. Minima din timpul nopții va fi de 13 grade Celsius, vântul va sufla moderat, au anunțat specialiștii meteo.

Se vor înregistra 24 de grade Celsius la Briceni și la Rîbnița, vor fi 25 de grade la Bălți și câte 26 de grade Celsius la Chișinău, la Ștefan-Vodă și la Cahul. Mâine, cerul va fi mai mult acoperit de nori în toată țara, dar nu sunt șanse să plouă. Temperaturile vor ofcila între 23 și 27 de grade Celsius.

Azi, în România, vremea va fi în continuare mult mai caldă decât ar fi normal pentru această decadă a lunii, conform ANM. În special în vestul și în sudul țării, acolo unde se va menține călduroasă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice, mai ales după-amiaza și seara, local în Carpații Occidentali, în vestul Carpaților Meridionali și în nordul Carpaților Orientali și pe arii restrânse în Banat, Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei, iar la începutul nopții, posibil și în nordul Olteniei și nord-vestul Munteniei.

Îndeosebi la munte, în intervale scurte de timp, izolat cantitățile de apă vor depăși nivelul de 15…25 l/mp. Vor fi condiții de apariție a grindinei. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu unele intensificări în sud-estul teritoriului, dar și în timpul ploilor, în general cu viteze de 40…50 km/h.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 26 și 33 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în sudul Olteniei. De asemenea, cele minime se vor încadra între 7 grade Celsius în depresiunile Carpaților Orientali și 19 grade pe litoral. În a doua parte a nopții, izolat se va forma ceață, îndeosebi în vest și centru.