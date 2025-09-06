EVZ Special Carl Sagan, profeții sumbre făcute în urmă cu 30 de ani. A anticipat cum va arăta lumea de azi







În urmă cu 30 de ani, docrotul Carl Sagan, nume important în știință, a făcut o predicție uimitor de profetică despre viitorul Statelor Unite. el a prevăzut ascensiunea marilor companii tehnologice, dezinformarea și superstiția, conform iflscience.com.

Americanul a devenit foarte popular pentru expunerea simplă a multor idei științifice complexe. Marele astrofizician era însă și un expert în observații notabile despre umanitate.

În cartea sa din 1995, The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark (Lumea bântuită de demoni: știința ca o lumânare în întuneric), Sagan a explicat cum metoda științifică a contribuit la iluminarea multora dintre cele mai întunecate colțuri ale Universului. El a susținut că drumul către pace și adevăr era minat de superstiție și pseudoștiință.

În cartea amintită există un pasaj care a devenit viral în ultimii ani pe rețelele sociale. Omul de știință și-a expus viziunea pesimistă asupra direcției pe care o va urma SUA, dacă își va pierde aplecarea către rațiune, raționalitate și gândire deschisă.

„Am o presimțire despre America din vremea copiilor sau nepoților mei. Atunci când Statele Unite vor fi o economie bazată pe servicii și informații. Când aproape toate industriile manufacturiere cheie vor fi plecat în alte țări. Când puteri tehnologice impresionante vor fi în mâinile unui număr foarte mic de oameni, iar nimeni care reprezintă interesul public nu va putea înțelege problemele

Atunci când oamenii vor fi pierdut capacitatea de a-și stabili propriile agende sau de a-i chestiona în cunoștință de cauză pe cei aflați la putere. Atunci când, vom consulta cristalele noastre și ne vom ghida după horoscoape, cu facultățile noastre critice în declin, incapabili să distingem între ceea ce ne face să ne simțim bine și ceea ce este adevărat. Alunecăm, aproape fără să ne dăm seama, înapoi în superstiție și întuneric”, sună pasajul respectiv.

Sagan scria în urmă cu 30 de ani despre o lume ultratehnologizată, superficială, cu aplecare spre pseudoștiinșță. A fost un om de științăă extrem de popular. S-a născut în 1934 și a murit în 1996. Cercetările sale au fost vitale pentru descoperirea temperaturilor de la suprafața planetei Venus. În viziunea sa, Venus a fost uscată și foarte fierbinte, intrând astfel în contradicție cu paradisul imaginat de cei dinaintea sa.

A investigat emisiile radio venite dinspre Venus și a ajuns la concluzia că suprafața avea o temperatură de 500 de grade Celsius. Sagan este recunoscut în principal datorită cercetărilor sale asupra vieții extraterestre.