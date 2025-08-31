Social

Râpa Diavolului, locul unde timpul se oprește și busolele nu funcționează. Turiștii fug de el

Râpa Diavolului, locul unde timpul se oprește și busolele nu funcționează. Turiștii fug de elMunții Apuseni. Sursa foto: Captură video/Youtube
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

România ascunde numeroase locuri încărcate de mister, însă puțini au curajul să le descopere. Printre acestea se numără Râpa Diavolului, considerată una dintre cele mai periculoase și înfricoșătoare zone din Apuseni. De-a lungul timpului, numele acestui loc a fost legat de povești, superstiții și întâmplări inexplicabile.Râpa Diavolului este localizată în județul Alba, în inima Munților Apuseni, o zonă renumită pentru peisaje spectaculoase. Este o prăpastie abruptă, învăluită de păduri dese și accesibilă numai prin poteci izolate, ceea ce îi amplifică misterul conturat în jurul ei.

Cel mai periculos loc din Apuseni

Din cauza vegetației și a terenului stâncos, explorarea acesteia devine dificilă, iar schimbările bruște de vreme cresc riscul pentru cei care se încumetă să ajungă aici.

La prima vedere, râpa din Munții Apuseni pare un loc izolat, dominat de natură sălbatică și peisaje impresionante. Dincolo de frumusețea peisajului, zona este învăluită în legende și povești misterioase.

Munții Apuseni

Munții Apuseni. Sursa foto: Captură video/Youtube

Legende și mituri

Potrivit tradiției locale, Râpa Diavolului ar fi fost odinioară locul unde s-ar fi manifestat forțe malefice, iar denumirea sa provine chiar de la presupusa prezență a diavolului.

Trupa care a cucerit România și apoi s-a destrămat: povestea unui fenomen
Trupa care a cucerit România și apoi s-a destrămat: povestea unui fenomen
EXCLUSIV. Rolul României în admiterea Chinei în ONU. Corneliu Mănescu, un ministru de Externe excepțional. Confesiunea neterminată a ambasadorului Ioan Donca
EXCLUSIV. Rolul României în admiterea Chinei în ONU. Corneliu Mănescu, un ministru de Externe excepțional. Confesiunea neterminată a ambasadorului Ioan Donca

Localnicii spun că oamenii care se aventurau în zonă dispăreau fără urmă sau se întorceau cu mințile tulburate. În nopțile fără lună, mulți au auzit urlete sau gemete ieșind din prăpastie, iar cei care s-au încumetat să exploreze zona simțeau prezența unei forțe invizibile. Unele legende vorbesc chiar despre sacrificii ale oamenilor pentru a liniști spiritele pădurii, deși nu există dovezi istorice care să confirme aceste povești.

Zona în care timpul pare că se oprește

Râpa Diavolului este cunoscută și pentru evenimentele ciudate semnalate de vizitatori. Mulți au povestit că se simțeau dezorientați, că busolele sau alte instrumente de orientare încetau să mai funcționeze și că timpul părea să curgă diferit. Unii au resimțit o apăsare inexplicabilă în piept, ca și cum ar fi fost urmăriți.

Cercetătorii au încercat să ofere explicații raționale pentru aceste fenomene. Geologii susțin că relieful și prezența unor caverne subterane pot produce sunete ciudate sau curenți de aer care dau impresia unei prezențe paranormale. Alte teorii se referă la câmpuri magnetice locale anormale sau la compoziția solului, care ar putea afecta echipamentele electronice.

Conform specialiștilor, fenomenul infrasunetelor, sunete de frecvență joasă imperceptibile urechii umane, poate induce teama sau anxietate, explicând senzațiile resimțite de vizitatori. Totuși, niciuna dintre aceste teorii nu reușește să clarifice complet toate relatările, lăsând loc misterului.

La ce pericole se expun cei care ajung în acest loc din Apuseni

Dincolo de legende, râpa din Apusenj este un loc periculos pentru turiști. Relieful accidentat, stâncile abrupte și pădurile dese fac drumețiile dificile, mai ales pentru cei fără experiență. Schimbările rapide ale vremii și lipsa semnalului de telefon pot transforma o simplă excursie într-o situație riscantă.

Solul instabil și stâncile predispuse la alunecări au provocat deja numeroase accidente, iar turiștii care nu respectă regulile de siguranță se expun unor pericole serioase. Turismul în zonă se desfășoară, în principal, prin excursii ghidate, menite să îi protejeze pe cei care se încumetă să ajungă în acest loc.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

10:04 - Descoperă Moldova turistică prin trasee cu aromă de vin, pensiuni de poveste și gusturi locale
09:52 - Trupa care a cucerit România și apoi s-a destrămat: povestea unui fenomen
09:42 - Rod Dreher: E timpul să vorbim despre crimele comise de transgenderi
09:33 - Aglomerație pe DN 5, la ieșirea din țară prin punctul Giurgiu-Ruse
09:23 - Ilie Bolojan nu vrea să ajungă ca Liviu Dragnea. Multinaționalele, fără impozit pe cifra de afaceri
09:17 - „Nepalezii ne iau slujbele?” Postarea lui Mirel Curea aprinde o dezbatere despre salarii, muncă la negru și forța de ...

Proiecte speciale