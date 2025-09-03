Politica De ce apare Adrian Năstase în poză cu Xi și Putin? Explicația scandalului politic al momentului. EXCLUSIV







De ce apare fostul premier Adrian Năstase, într-o fotografie de la parada militară din Beijing în imediata apropiere a liderilor Xi Jinping și Vladimir Putin. Întrebarea zilei de 3 septembrie 2025. Au apărut tot felul de ipoteze și reacții indignate. Eu am văzut câteva explicații puerile la Digi 24. Așa că m-am gândit să vă explic secretul. Există un răspuns simplu, pe care l-am văzut cu ochii mei, când lucram alături de Adrian Năstase în calitate de consultant politic (2001-2004).

Nu este vreun mister complicat. Poziționarea ține de capitalul de reputație acumulat de Năstase în China, nu de o aliniere politică recentă. Adrian Năstase este invitat de Comitetul Central al Partidului Comunist Chinez, adică de la cel mai înalt nivel politic. Nucleul explicației stă în nenumăratele gesturi de prietenie față de China. Cel care îmi vine imediat în minte este vizita oficială din mai 2003, realizată în plin context al epidemiei SARS.

În 2003, Organizația Mondială a Sănătății a emis primele avertismente de călătorie din istoria sa pentru Hong Kong și Guangdong. Apoi pentru Beijing și Shanxi. Vecinii au închis frontierele, iar companiile aeriene au tăiat masiv zborurile. Cupa Mondială feminină a fost mutată din China în SUA.

După începutul ezitant, autoritățile au permis accesul OMS, iar cazurile au scăzut. Avertismentul pentru Beijing a fost ridicat pe 24 iunie 2003. de către OMS.

Adrian Năstase a sfidat pericolul și s-a dus în vizită oficială. Gest interpretat la Beijing drept o probă de încredere și solidaritate. În logica protocolului chinez, asemenea gesturi sunt ținute minte și răsplătite cu semne vizibile de considerație.

Al doilea element privește biografia și memoria instituțională chineză. Angelo Miculescu, tatăl soției lui Adrian Năstase, a fost ambasador al României la Beijing, fapt care ar fi consolidat punți timpurii de încredere și o familiaritate aparte cu mediul politic, diplomatic și academic chinez. Această filiație nu reprezintă doar o notă de subsol, ci o cheie de acces la coduri locale, ceremoniale și canale informale care cântăresc în aranjamentele de protocol.

Pe această fundație s-a suprapus rețeaua construită în mandatul de prim-ministru, între 2000 și 2004, când au fost inițiate sau accelerate dosare economice și culturale. După ieșirea din funcție, Adrian Năstase a continuat să cultive contacte prin institute, conferințe și vizite de lucru, menținând un nivel de vizibilitate în spațiul chinez care nu depinde de ciclurile politice interne. În această cheie, fotografia nu transmite neapărat un mesaj strategic nou, ci recunoaște o relație acumulată în timp.

Contextul general al paradei, conceput să proiecteze puterea militară a Chinei și ambiția unei ordini internaționale alternative, a amplificat inevitabil impactul imaginii în spațiul public românesc. Lectura pe care vi-o propun încearcă să decupleze opticile de protocol de grilele geopolitice. Cred că prezența lui Adrian Năstase lângă Xi Jinping și, invariabil, Vladimir Putin este, înainte de toate, expresia unui respect cultivat în timp. O explicație pe care inivtații Digi 24 nu o puteau înțelege.

Adrian Năstase a scris în urmă cu câteva zile: “Sunt invitat, in aceste zile, la Beijing, in calitate de fost demnitar, pentru a participa la un mare eveniment ocazionat de comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei impotriva Japoniei si a fascismului in al Doilea Razboi Mondial. Maine va avea loc o mare parada militara si o receptie oferita de liderii chinezi. Astazi, am fost invitat la sediul departamentului international al CC, al PCC, unde am avut o lunga discutie cu doamna ministru adjunct Sun Haiyan, in legatura cu teme sensibile de politica internationala, inclusiv despre razboiul din Ucraina si despre relatia dintre China, Rusia si India”.

O vizită la fel ca cea din 2003. Numai că atunci China a fost „izolată” de facto din cauza SARS. Azi situația pare mult diferită...