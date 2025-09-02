International Secretul cuplului princiar William - Kate. Nu e vorba de dragoste...







Prințul William și Prințesa Kate se cunosc de mai bine de douăzeci de ani, iar relația lor s-a construit nu doar pe dragoste, ci și pe o prietenie profundă și constantă, potrivit The Express.

De la nunta spectaculoasă din 2011 și până la creșterea celor trei copii ai lor, cuplul a reușit să devină un simbol de stabilitate pentru monarhia britanică.

Un fost majordom regal a oferit recent o perspectivă inedită asupra începuturilor acestei legături speciale.

Fostul majordom regal Grant Harrold, care a lucrat pentru regele Charles pe vremea când era Prinț de Wales, a rememorat primele etape ale relației dintre Kate și William.

Acesta a povestit că viitorii soți au început prin a lega o prietenie strânsă în timpul anilor de studenție, când împărțeau aceeași locuință universitară alături de alți colegi.

„Îi vedeai că sunt nu doar îndrăgostiți, ci și cei mai buni prieteni. Îmi amintesc de felul în care se sprijineau unul pe altul, exact ca Regina Elisabeta și Prințul Philip”, a declarat Harrold la un eveniment desfășurat la Londra.

În 2010, când și-au anunțat logodna, William a confirmat că apropierea lor s-a construit treptat, pornind de la această prietenie de tinerețe. Astfel, relația lor a avut o bază solidă încă dinainte de a se transforma într-o poveste de iubire care a fascinat milioane de oameni.

Cuplul a aniversat în acest an 14 ani de căsnicie. Nunta lor din 2011, urmărită de întreaga lume, a fost considerată unul dintre cele mai importante evenimente regale ale secolului.

Între timp, Kate și William au devenit părinții a trei copii: Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis, fiecare apărând treptat alături de părinții lor la evenimente oficiale.

De-a lungul timpului, cei doi au participat la numeroase angajamente publice și inițiative caritabile, consolidându-și imaginea de cuplu regal activ și implicat.

Potrivit lui Harrold, dinamica dintre ei seamănă cu un parteneriat de echipă, în care fiecare îl sprijină pe celălalt, fie că este vorba despre viața personală, fie despre responsabilitățile regale.

Relația dintre Kate și William are un impact major asupra imaginii Casei Regale. Într-o perioadă marcată de tensiuni și provocări, cuplul a devenit un exemplu de echilibru și stabilitate.

Prietenia lor autentică, transformată într-un parteneriat solid, transmite un mesaj pozitiv către public și consolidează încrederea în monarhie.

La nivel internațional, imaginea lor este asociată cu modernizarea instituției regale, prin modul în care reușesc să îmbine tradiția cu un stil de viață mai apropiat de generațiile tinere.

Pe termen lung, specialiștii consideră că Kate și William vor continua să joace un rol central în menținerea prestigiului monarhiei britanice.