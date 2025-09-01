International Regina Camilla, victima unei agresiuni. Ce a făcut ca să scape







Regina Camilla a fost victima unei tentative de agresiune sexuală în adolescență, potrivit unui nou volum despre Familia Regală britanică, potrivit BBC.

Incidentul a avut loc în timp ce tânăra Camilla se afla într-un tren spre Gara Paddington, iar autoarea cărții, fostul editor regal al ziarului The Times, Valentine Low, descrie cum viitoarea regină a reușit să se apere folosindu-și tocul pantofului.

Povestea a fost împărtășită fostului primar al Londrei, Boris Johnson, în 2008, iar detaliile au fost făcute publice recent în cartea Power and the Palace.

Regina Camilla, pe atunci adolescentă, avea 16 sau 17 ani când s-a confruntat cu atacul necinstit.

Conform relatărilor lui Valentine Low, bărbatul a început să o atingă în mod nepotrivit, însă tânăra a reacționat rapid, lovindu-l cu toc de pantof, conform sfatului primit de la mama sa.

La sosirea în Londra, Camilla a raportat incidentul personalului gării, iar agresorul a fost arestat.

Low a explicat pentru BBC Radio 4 că acțiunea fetei a fost nu doar curajoasă, ci și responsabilă: „Nu doar că a fost ingenioasă și puternică, dar s-a asigurat că autorul infracțiunii a fost tras la răspundere”.

În ciuda publicării evenimentului, Buckingham Palace nu a emis un comunicat oficial, dar nici nu contestă relatările.

Regina Camilla s-a implicat de-a lungul anilor în sprijinirea victimelor violenței domestice, agresiunii sexuale și violului, fiind patroană a organizației SafeLives și vizitând adăposturi pentru femei și centre de criză din Marea Britanie și din străinătate.

În mai multe discursuri, ea a subliniat curajul supraviețuitoarelor și necesitatea eliminării stigmatului în jurul violenței domestice.

În 2020, regina a remarcat: „Am întâlnit femei care au trăit sub control coercitiv și violență domestică și, din fericire, au ieșit învingătoare”.

La un eveniment organizat în aprilie pentru SafeLives, ea a precizat că subiectul abuzului domestic era odată un tabu, dar acum supraviețuitoarele își pot împărtăși experiențele și pot inspira alte victime să vorbească.

Relevanța poveștii Reginei Camilla depășește propria experiență, contribuind la sensibilizarea publicului asupra abuzurilor sexuale suferite de adolescente.

Surse apropiate reginei susțin că nu a făcut public incidentul pentru a nu atrage atenția asupra propriei persoane, ci pentru a sprijini cauza victimelor.

În plus, discuția despre episodul din adolescență poate ajuta la eliminarea stigmatului și încurajarea altor victime să se adreseze autorităților.

Prin implicarea sa activă în organizații caritabile și prin vizitele la centre de sprijin, Regina Camilla a consolidat mesajul că violența sexuală și domestică nu trebuie ignorate și că există soluții și sprijin pentru cei afectați.

Eforturile ei se aliniază unui context global în care drepturile femeilor și siguranța acestora sunt priorități majore.