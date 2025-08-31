Social Accident feroviar grav. O persoană a fost lovită mortal de tren







Un grav accident feroviar a avut loc duminică după-amiază pe calea ferată dintre București Nord și Racord Pajura, provocând oprirea totală a circulației pe tronsonul afectat. Trenul R 8093, care efectua ruta București Nord – București Obor, a lovit mortal o persoană.

Incidentul a blocat traficul pe linia 800 între București Nord și Băneasa, iar autoritățile feroviare așteaptă aprobarea pentru reluarea circulației în condiții de siguranță.

Reprezentanții CFR au precizat că mai multe trenuri de pasageri au fost afectate: R 10184 pe ruta Fetești – București Nord, IR 1589 între București Nord și Constanța și IR 1936 pe traseul Constanța – Brașov. Alte garnituri pot întâmpina întârzieri în funcție de evoluția situației și de timpul necesar pentru deblocarea liniei.

Accidentele feroviare din București și din apropierea Capitalei sunt, din păcate, o problemă recurentă în România, generând atât pierderi de vieți omenești, cât și întârzieri majore pentru pasageri. În ultimii ani, autoritățile au încercat să implementeze sisteme de semnalizare modernizate și să sporească măsurile de siguranță la trecerile la nivel cu calea ferată, însă incidentele continuă să se producă.

Specialiștii CFR atrag atenția că zona dintre București Nord și Băneasa este una cu trafic intens, iar orice întrerupere a circulației afectează nu doar trenurile regionale, ci și cele InterRegio sau rapide, cu impact asupra zeci de mii de pasageri zilnic. Blocarea liniei a obligat operatorii să reconfigureze circulația și să ofere informații în timp real călătorilor pentru a reduce disconfortul.

Acesta nu este singurul incident feroviar înregistrat în România în 2025. În luna aprilie, un alt accident a avut loc în județul Cluj, când un tren de marfă a deraiat pe traseul Cluj-Napoca – Huedin, blocând temporar traficul și provocând pagube materiale importante.

În iunie, în județul Galați, un autoturism a fost lovit de tren la o trecere la nivel cu calea ferată, incident soldat cu rănirea gravă a șoferului. Tot în vara acestui an, în județul Brașov, un tren personal a lovit o bicicletă pe calea ferată, provocând întârzieri de peste o oră pentru mai multe garnituri.

Autoritățile feroviare și cele locale subliniază constant că respectarea semnalizărilor și evitarea traversărilor neregulamentare pot preveni tragedii. În cazul accidentului de duminică, ancheta este în desfășurare pentru stabilirea circumstanțelor exacte și eventualelor responsabilități, iar circulația trenurilor va fi reluată imediat ce liniile vor fi sigure pentru traficul feroviar.