Misterul de pe strada Miniș. „Casa Ororilor" din Titan, triplul asasinat care bântuie Bucureștiul după 27 de ani







Triplul asasinat din 1997 de pe strada Miniș, din cartierul Titan, rămâne unul dintre cele mai șocante și misterioase cazuri din istoria Bucureștiului. Crimele au rămas nerezolvate, iar „Casa Ororilor” ascunde încă secrete întunecate.

Pe 19 iunie 1997, strada Miniș din cartierul Titan, București, a intrat brusc în istoria crimelor neelucidate din România. Ceea ce părea o zi obișnuită de vară s-a transformat într-un coșmar pentru locatarii unui bloc aparent liniștit. Mirosul puternic, greu de suportat, care venea dintr-un apartament de la parter, a alertat vecinii și, implicit, autoritățile.

Când polițiștii și criminaliștii au intrat în locuință, au descoperit trei cadavre – doi bărbați și o femeie – într-o stare avansată de putrefacție. Scenele găsite acolo aveau să marcheze definitiv memoria anchetatorilor: trupuri mutilate, acoperite cu viermi, semne de violență extremă și urme greu de explicat.

Victimele au fost descoperite în camere diferite, iar fiecare cadavru fusese sfârtecat cu un satâr. Ancheta a arătat că atacul a avut loc, cel mai probabil, în timpul somnului: lovituri puternice în zona capului, urmate de mutilări.

Un detaliu macabru a atras atenția anchetatorilor: fețele victimelor erau acoperite cu perne sau pături, gest interpretat ca un posibil semn de regret sau o încercare de a ascunde privirea celor uciși. În plus, toate robinetele din apartament fuseseră lăsate deschise, iar în locuință fusese împrăștiată sodă caustică, semn că autorul încerca să șteargă orice probă biologică.

Această combinație de brutalitate, atenție la detalii și gesturi inexplicabile a alimentat speculațiile că în spatele masacrului ar putea fi o crimă ritualică sau o răzbunare personală.

Cu doar patru zile înainte de crimă, pe 15 iunie 1997, frații Vasiliu – proprietarii apartamentului – organizaseră o petrecere de aniversare pentru Dorin, unul dintre ei. La eveniment au participat rude, prieteni și vecini. Unul dintre subiectele principale ale serii a fost vânzarea apartamentului.

Oferta discutată atunci – 108 milioane de lei (sumă considerabilă pentru acea perioadă) – a generat tensiuni între frați, în special între Nicu și Petrică Vasiliu. Discuțiile aprinse privind împărțirea banilor ar fi putut declanșa conflictul care s-a terminat în tragedie.

Martorii au confirmat că, după ce petrecerea s-a încheiat în jurul orei 23:00, în apartament au mai rămas doar mama fraților, Dorin și Petrică. Ipoteza anchetatorilor a fost că, în acea noapte sau în zorii zilei următoare, a avut loc triplul asasinat.

La începutul anchetei, Petrică Vasiliu a fost considerat principalul suspect. Avea un trecut problematic, fusese încarcerat pentru neplata unei amenzi și intrase în contact cu personaje din lumea interlopă în perioada detenției.

Inițial, poliția l-a dat în urmărire națională, crezând că este în viață. Dar, după analize mai detaliate, anchetatorii au descoperit că unul dintre cadavre îi aparținea chiar lui Petrică, identificat prin amprente. Ipoteza unei sinucideri urmate de crimă ritualică a fost exclusă.

Ancheta a explorat mai multe direcții, inclusiv prietenii dubioși ai lui Petrică. Se presupune că aceștia ar fi putut afla despre vânzarea apartamentului și despre suma mare de bani discutată, profitând de încrederea câștigată pentru a intra nestingheriți în casă.

Un detaliu crucial care susținea această teorie: ușa apartamentului nu fusese forțată. Asta înseamnă că autorul sau autorii au fost primiți în locuință, ceea ce întărește ideea că făptașul era un apropiat al familiei.

Deși ancheta a durat ani întregi, lipsa martorilor, distrugerea urmelor prin folosirea de sodă caustică și lipsa probelor ADN au blocat complet cazul. În iunie 2012, după trecerea celor 15 ani legali, dosarul a fost clasat definitiv.

De atunci, apartamentul a primit eticheta de „Casa Ororilor” și a fost evitat de vecini, agenții imobiliari și potențiali chiriași. Zvonurile despre fenomene stranii și senzații inexplicabile în interiorul locuinței circulă și astăzi.

După 27 de ani, triplul asasinat de pe strada Miniș rămâne unul dintre cele mai misterioase cazuri nerezolvate din București. Autorul nu a fost niciodată identificat, iar întreaga poveste a devenit subiect de teorii conspiraționiste, forumuri și documentare online.