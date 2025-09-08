Vremea Prognoza meteo, 8 septembrie. Prima zi de școală vine cu temperaturi ridicate. Ploile nu vor lipsi







În prima zi de școală, vremea va fi călduroasă, însă în anumite zone ale țării sunt așteptate și precipitații. Potrivit prognozei ANM, cerul va fi variabil, însă în zonele montane, în Crișana, Maramureș și Transilvania sunt așteptate perioade cu înnorări accentuate, însoțite de ploi și descărcări electrice. Fenomene similare se vor semnala, izolat, și în Banat, Oltenia și Muntenia.

În unele regiuni, ploile vor fi mai intense, cu cantități de apă estimate la 15-20 l/mp, iar pe arii restrânse se pot depăși 30-35 l/mp, existând și posibilitatea de grindină.

Vântul va fi în general slab până la moderat, dar va avea intensificări temporare în Dobrogea și pe durata ploilor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 33 de grade, iar minimele vor varia între 6 grade în depresiunile din estul Carpaților și 19-20 de grade pe litoral și în Dealurile de Vest. Potrivit meteorologilor, în prima parte a zilei vor fi condiții de ceață.

În Capitală, vremea va rămâne călduroasă, cu cer variabil și vânt slab până la moderat. Maximele vor atinge 30-31 de grade, iar minimele se vor situa între 13 și 16 grade.

Până la jumătatea acestei luni, temperaturile vor fi mai ridicate decât valorile obișnuite pentru această perioadă, în special în regiunile vestice și sudice ale țării. Până pe 15 septembrie cantitățile de precipitații vor fi, în general, reduse, cu unele excepții locale. În zonele intracarpatice, ploile vor fi mai abundente decât de obicei, în timp ce în restul teritoriului se vor încadra în limitele normale pentru începutul toamnei.

În intervalul 15 – 22 septembrie, vremea va aduce temperaturi ușor peste normele climatologice ale perioadei, mai ales în regiunile sudice. Potrivit prognozei, ploile vor fi mai frecvente și mai abundente în nordul și centrul țării, în timp ce în restul zonelor cantitățile de precipitații se vor menține apropiate de valorile normale pentru această săptămână de toamnă.