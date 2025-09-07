Vremea Vremea se schimbă radical în următoarele ore. ANM a emis coduri galbene de vijelii și căderi de grindină







Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, mai multe avertizări de tip cod galben pentru fenomene meteo extreme. Regiunile cele mai afectate sunt vestul și centrul țării, unde se așteaptă ploi abundente , descărcări electrice, vijelii și, pe alocuri, grindină de mici dimensiuni.

Un prim cod galben, valabil până la 16:30, vizează zonele de munte din județele Caraș-Severin, Arad, Bihor, Timiș și Hunedoara. În aceste regiuni se vor înregistra ploi torențiale, cu acumulări de 20–30 l/mp, intensificări ale vântului care pot atinge 60 km/h, descărcări electrice și grindină de până la 2 cm.

În județul Hunedoara, lista include Hunedoara, Brad, Pui, Vața de Jos, Băița, Crișcior, Râu de Mori, Ilia, Sântămăria-Orlea, Certeju de Sus, Șoimuș, Beriu, Baia de Criș, Sălașu de Sus, Ghelari, Romos, Geoagiu, Vețel, Buceș, Orăștioara de Sus, Zam, Boșorod, Bucureșci, Luncoiu de Jos, Densuș, Rapoltu Mare, Hărău, Gurasada, Brănișca, Blăjeni, Ribița, Răchitova, Balșa, Vălișoara, Tomești, Lunca Cernii de Jos, Vorța, Pestișu Mic, Burjuc, Toplița, Cerbăl, Cârjiți, Bunila, Lelese, Bulzeștii de Sus, Bătrâna.

Tot duminică după-amiază, un alt cod galben a fost emis pentru zona montană din județele Gorj, Vâlcea și Mehedinți. Aici sunt prognozate averse puternice, vijelii și grindină de mici dimensiuni, în special în localitățile Padeș, Călimănești, Brezoi, Voineasa, Orșova și Baia de Aramă.

Vizate sunt și zonele de munte din județul Caraș-Severin, inclusiv Reșița, Moldova Nouă, Oravița, Anina, Băile Herculane, Mehadia, Teregova, Zăvoi, Cornereva, Bozovici, Pojejena, Carașova, Berzasca, Bucoșnița, Armeniș, Luncavița, Băuțar, Păltiniș, Sichevița, Rusca Montană, Buchin, Sasca Montană, Lăpușnicu Mare, Târnova, Coronini, Ciclova Română, Gârnic, Domașnea, Șopotu Nou, Socol, Cărbunari, Naidăș, Ciudanovița, Văliug, Goruia, Brebu Nou.

Tot în același interval, fenomene similare sunt așteptate și în zona de munte a județului Cluj, respectiv Poieni, Gilău, Iara, Săvădisla, Moldovenești, Căpușu Mare, Călățele, Negreni, Măguri-Răcătău, Băișoara, Mănăstireni, Petreștii de Jos, Mărgău, Sâncraiu, Săcuieu, Mărișel, Ciucea, Rișca, Beliș, Valea Ierii.

Meteorologii atrag atenția că instabilitatea atmosferică se va menține și în următoarele zile, fiind posibilă extinderea avertizărilor și către alte regiuni ale țării. În acesg sens, zonele montane și vestice sunt expuse riscului de furtuni violente și precipitații abundente.

În județul Gorj, zona de munte din jurul localității Padeș, în județul Vâlcea (Călimănești, Brezoi, Perișani, Câineni, Băile Olănești, Boișoara, Voineasa, Malaia, Racovița, Titești) și în județul Mehedinți (Orșova, Baia de Aramă, Eșelnița, Ponoarele, Isverna, Podeni, Dubova, Svinița, Obârșia-Cloșani) se vor înregistra averse torențiale de 20–30 l/mp, descărcări electrice, rafale de 50–60 km/h și grindină de 1–2 cm.

În județul Arad, atenționarea vizează localitățile Târnova, Gurahonț, Hălmagiu, Vârfurile, Săvârșin, Almaș, Bârzava, Păuliș, Vărădia de Mureș, Petriș, Hălmăgel, Chisindia, Pleșcuța.

În județul Bihor, sunt vizate Aleșd, Bratca, Vadu Crișului, Șuncuiuș, Aștileu, Finiș, Lunca, Șoimi, Vașcău, Țețchea, Aușeu, Măgești, Roșia, Bulz, Uileacu de Beiuș, Cărpinet, Drăgești, Copăcel, Vârciorog, Nucet, Tărcaia, Lazuri de Beiuș, Criștioru de Jos, Șinteu.

În județul Timiș, sunt vizate localitățile Nădrag, Tomești, Margina, Pietroasa.

Avertizarea este valabilă tot pentru zona montană a județului Hunedoara, incluzând aceleași localități enumerate anterior, unde sunt prognozate averse torențiale, vânt de 45–50 km/h, descărcări electrice și grindină sub 2 cm.

Meteorologii avertizează că instabilitatea atmosferică se va menține și în următoarele zile, astfel că alte regiuni ar putea intra sub coduri de atenționare.