Discurs pentru scaune goale. O nouă umilinţă pentru Igor Dodon la Strasbourg

Republica Moldova. Fostul preşedinte Igor Dodon, cunoscut ca un pro-rus înrăit, a suportat o nouă umilinţă la Strasbourg. Liderul socialiştilor pro-ruşi a fost pus în situaţia să citească un discurs într-o sală aproape pustie.

Anterior Igor Dodon a fost nevoit să suporte triumful preşedintei Maia Sandu după discursul rostit de la tribuna Consiliului Europei. Preşedinta Republicii Moldova, a fost aplaudată în picioare, lucru care nu i s-a întâmplat lui Igor Dodon nici măcar în Rusia.

Fostul şef al statului a cerut să ţină un discurs după În cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei din 27 ianuarie, unde Republica Moldova a preluat președinția rotativă a Comitetului de Miniștri, Maia Sandu a menționat că Europa se confruntă acum cu două tipuri de războaie care pun în pericol pacea și democrația.

Fostul şef al statului a prezentat o situaţie foarte sumbră, afirmând că moldovenii se confruntă cu cea mai gravă sărăcie de cân este ţară independentă, acuzând guvernarea pro-europeană de la Chişinău.

Vreau să vă anunț că, în prezent, Republica Moldova trăiește cea mai grea, cea mai dificilă, cea mai nenorocită perioadă din anul 1992 încoace. În anul 1992, vă amintesc, noi am avut un război pe Nistru, care a divizat țara, deci ne-a fost foarte greu economic și social. Acum însă, în ultimii cinci ani, ne este aproape la fel de greu din cauza unei guvernări care a uitat de popor. A unei guvernări care neglijează poporul. Și care, se pare, disprețuiește poporul.

Permiteți-mi să vă prezint doar câteva detalii.

În Republica Moldova, nivelul sărăciei în ultimii cinci ani a crescut constant ajungând în 2024 la 33,6%, ceea ce înseamnă că aproape una din trei persoane trăiește sub pragul minim de consum. La noi sunt azi printre cele mai mari prețuri din Europa la energia electrică și gaz, în raport cu venitul mediu al cetățenilor. Tarifele au sporit de 3-4 ori din anul 2020 încoace” , a spus Dodon în franceză.

Fostul preşedinte, care întotdeauna s-a declarat întotdeauna prietenul Rusiei şi al lui Vladimir Putin, a mai declarat de la tribuna APCE că majoritatea moldovenilor nu susţin vectorul european.

„Acum, probabil, veți înțelege mai bine de ce sprijinul pentru vectorul proeuropean nu e foarte popular printre moldoveni. Fiindcă vectorul proUE este azi asociat cu guvernarea autoritară, coruptă și incompetentă a partidului PAS și a Maiei Sandu”, a „explicat” fruntaşul socialist.

Dodon a mai afirmat mulţi moldoveni cred că oficialii de la Bruxelles au știut și au văzut abuzurile guvernării de la Chișinău.

„Dar au tăcut strategic. Și acest fapt, al susținerii tacite a abuzurilor, n-a făcut decât să alimenteze scepticismul moldovenilor față de UE și neîncrederea lor în calitatea și sinceritatea reformelor și a valorilor pe care le preluăm din Uniunea Europeană”, a mai spus Dodon.

Igor Dodon nu a ezitat să atace diaspora pentru rezultatele referendumului şi alegerilor prezidenţiale din toamna anului 2024, precum şi pentru rezultatul alegerilor parlamentare din 2025, toate în defavoarea partidelor pro-ruse.

„Apropo, trebuie să cunoașteți că la referendumul privind orientarea spre UE, din anul 2024, majoritatea cetățenilor moldoveni aflați în țară au votat negativ. Și numai diaspora moldovenească din occident cu doar câteva mii de voturi a asigurat un rezultat la limită pozitiv.

La alegerile prezidențiale din 2024, Maia Sandu a pierdut la scorul din țară, câștigătoorul fiind candidatul susținit de socialiști. Și numai votul diasporei a schimbat din nou scorul în favoarea ei”, a spus Dodon.