Umilinţa lui Igor Dodon la Strasbourg. Cum a reacţionat fostul preşedinte

Republica Moldova. Fostul preşedinte Igor Dodon, cunoscut ca un pro-rus înrăit, a fost nevoit să suporte triumful preşedintei Maia Sandu după discursul rostit de la tribuna Consiliului Europei. Preşedinta Republicii Moldova, a fost aplaudată în picioare, lucru care nu i s-a întâmplat lui Igor Dodon nici măcar în Rusia.

În cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei din 27 ianuarie, unde Republica Moldova a preluat președinția rotativă a Comitetului de Miniștri, Maia Sandu a menționat că Europa se confruntă acum cu două tipuri de războaie care pun în pericol pacea și democrația.

Unul este un război militar, vizibil și devastator, care se desfășoară în Ucraina, iar celălalt este un război mai subtil, hibrid și informațional, menit să slăbească democrațiile europene și să dezbine oamenii.

„Consiliul Europei trebuie să se comporte nu ca un simplu observator, ci ca un garant politic al valorilor democratice și al dreptului internațional. Este esențial ca mecanismele de responsabilizare, cum este Registrul daunelor, să funcționeze eficient și să ofere justiție victimelor războiului.

Doar prin acțiuni clare și coordonate putem demonstra că dreptul internațional are valoare și că agresorii trebuie trași la răspundere”, a punctat Sandu.

În timp ce parlamentarii europeni apladau în picioare, recunoscând astfel angajamentul Chișinăului pentru consolidarea valorilor democratice și a securității regionale, Igor Dodon a rămas singur pe scaun.

Renato Usatîi, preşedintele Partidului nostru, aflat în opoziţie parlamentară, a avut câteva clipe de ezitare. Dar s-a alăturat delegaților care au salutat discursul șefei statului printr-o rundă de aplauze în picioare.

În același timp, Usatîi i-a făcut semn lui Igor Dodon să se ridice. Însă fruntaşul socialist, care se declară prietenul Rusiei, nu a reacţionat.

După umilinţa de a înfrunta triumful rivalei sale de la Chişinău, Igor Dodon nu a ezitat să vină cu critici. Fostul preşedinte a declarat că Maia Sandu a aprat de la tribuna Consiliului Europei interesele altor state.

„La Strasbourg, Președinta Maia Sandu, în discursul ei, a avut iarăși grija altor țări și altor interese, străine nouă. Și n-a spus niciun cuvânt despre interesele naționale ale moldovenilor, n-a avut nicio preocupare pentru situația economică grea din Republica Moldova, n-a rostit niciun adevăr despre realitatea socială dură din țara noastră. Cuvântul ei principal este „hibrid” și de la acest mesaj Maia Sandu nu se abate”, a scris Dodon pe reţele.

Eu am venit la APCE pentru a le spune europenilor care este situația adevărată din Republica Moldova. Și am depus un demers pentru a prezenta la APCE un discurs despre realitatea din Republica Moldova, unde hibrid și străin este doar regimul de guvernare PAS, care a adus țara la cea mai dificilă și disperată stare din istoria noastră modernă.

Europenii trebuie să afle cum stau lucrurile în Moldova de la forțele politice de opoziție, ca să nu fie în continuu dezinformați de guvernarea ipocrită PAS”, a declarat Igor Dodon.

După ce Renato Usatîi a aplaudat-o în picioare pe Maia Sandu, acesta a fost atăcat de jurnaliştii şi activiştii pro-ruşi de la Chişinău.

Aceştia l-au acuzat pe liderul Partidului nostru de legături cu o grupare interlopă din Rusia şi de mai multe infraţiuni.

Într-o postare video, postată pe Facebook de activistul pro-rus Pavel Grigorciuc, despre care se vehiculează că ar fi plătit de liderul interlop Grigore Caramalac şi fugarul Veaceslav Platon, acesta l-a insultat şi ameninţat cu „dreptatea” pe Usatîi.

„Renato Usatîi este un sifon, aşa cum a spus politicianul din România Rizea. El nu ştie ce este politica. Crede că numai ca să apese pe buton, după care să se distreze în baruri prin Strasbourg. El i-a tras ţeapă lui Caramalac, Plahotniuc şi Filat. Vină acasă, Usatîii. Dreptatea rabdă, dar oricum te ajunge”, a declarat Grigorciuc pe un ton ameninţător.

Renato Usatîi nu a comentat ieşirea lui Grigorciuc.