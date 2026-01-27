Scenarii postelectorale. Interlopul Grigore Caramalac renunţă la Igor Dodon?

Republica Moldova. Preşedintele organizaţiei teritoriale Bălţi a Partidului Socialiştilor din Republica Moldova (PSRM), Maxim Moroşan, a anunţat că părăseşte formaţiunea. Odată cu Moroşan au anunţat că se retrag din partidul condus de Igor Dodon şi aleşii PSRM din Consiliul municicipal Bălţi. Dar îşi păstrează mandatele de consilier.

Este cunoscut faptul că Maxim Moroşan face parte din anturajul cunoscutului lider interlop Grigore Caramalac, care se ascunde de aproape trei decenii la Moscova, fiind dat în urmărire generală pentru organizarea şi conducerea unei organizaţii criminale.

Retragerea lui Moroşan din PSRM vine la pachet cu presupusa reţinere de către FSB, pentru spionaj, a ex-consilierului fostului preşedinte Igor Dodon. Atât Moroşan, cât şi Mişin, au fost figuri cheie "Uniunea de afaceri moldo-rusă" (UAMR). Aceasta a fost înfiinţată de către "Delovaya Rossiya" şi Fundaţia EURO-ASIA-Moldova pentru dezvoltarea economiei Moldovei.

UAMR, condusă de Maxim Moroşan, este un proiect politic comun al lui Grigore Caramalac, despre care se spune că este agent al FSB-lui rusesc, şi ex-preşedintele Igor Dodon.

Întâmplător sau nu, atât Moroşan, cât şi Mişin, îşi au domiciliul în oraşul Odinţovo, regiunea Moscova.

Sursele EvZ susţin că Moroşan ar fi părăsit partidul cu aproximativ o lună în urmă, la scurt timp după presupusa reţinere a lui Serghei Mişin.

Maxim Moroșan, a anunțat luni, 26 ianuarie, că în decembrie 2025 a luat decizia de a părăsi Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, deoarece structurile politice clasice „au ajuns în impas” și nu mai corespund provocărilor actuale.

Totuşi, Moroşan a declarat că nu renunţă la activitatea politică în Republica Moldova şi a spus pe un ton ameninţător: „Totul abia începe!”

Consilierul fugar de la Bălţi a mai spus că scopul său este de a da jos guvernarea pro-occidentală de la Chişinău. Din care cauză are nevoie de o susţinere politică „mai puternică”.

„Sunt convins că încercările de a învinge regimul Maiei Sandu și al PAS, urmând șabloane politice învechite, sunt sortite eșecului. Este nevoie de o cale nouă și de soluții noi. Am depășit statutul de funcționar de partid, chiar dacă am avut experiență în conducerea superioară a structurilor politice. Loialitatea mea nu a aparținut niciodată brandurilor politice — am fost mereu devotat orașului meu, Patriei și țării mele.

Ieşirea de sub «cupola de partid» m-a scos pe un orizont strategic pentru dezvoltare și pentru construirea unui front unic împotriva dictaturii antipopulare și a nedreptății față de oameni — ceea ce mă face periculos pentru sistemul care conduce astăzi Republica Moldova. Din acest motiv au apărut dosarele penale absurde și fabricate și presiunile la care am fost supus. Dar atunci când în spatele tău stau oamenii și o echipă puternică de susținători, frica dispare. Accept această provocare. Totul abia începe!”, a declarat Moroşan.

Maxim Moroşan s-a născut cu 36 de ani în urmă în Bălţi. A emigrat în Rusia împreună cu părinţii, pe când era copil. A absolvit Academia financiar-industrială din Moscova, Federația Rusă, specialitatea jurist, și Academia prezidențială (РАНХиГС) din același oraș.

A făcut practica în Comitetul de anchetă al Rusiei, în oraşul Odinţovo. Acolo are casă, unde au rămas să locuiască soţia şi cei doi copii ai lor.

Maxim Moroşan a făcut şi sport de performanţă. Însă nu a reuşit să obţină performanţe deosebite.

O perioadă şi-a câştigat existenţa prezentând numere de magie pe la petreceri. Astfel, în anumite cercuri, Maxim Moroşan este cunoscut cu porecla Fokusnik (Magicianul din rusă).

Primele acțiuni desfășurate în Republica Moldova au țintit domeniul sportului, sub „umbrela” Uniunii fiind oferite gratuit mai multe echipamente pentru școlile sportive din Bălți, Drochia și Călărași. Imaginile arată însă că, de fapt, donațiile au o altă sursă. Fundația IFAVIS, condusă de Grigore Caramalac. Cu care Moroșan este în relații apropriate.

La alegerile din noiembrie 2021, Maxim Moroşan a fost candidatul PSRM pentru funcţia de primar al oraşului Bălţi.

Moroșan a vorbit într-o conferință de presă despre relația sa cu autoritatea criminală. Acesta a recunoscut că îl cunoaște personal pe Caramalac, dar în context le-a cerut jurnaliștilor să nu-l mai lege de „povestea veche” în care acesta este vizat.

Ulterior, la solicitarea EvZ, Moroşan a respins orice legătură cu Caramalac.

Politicianul Ştefan Gligor a declarat în cadrul unei emisiuni că Grigore Caramalac a încercat să-l convingă să nu-l atace pe Moroşan.

Pe lângă promovarea valorilor PSRM, suţinerea lui Alexandr Stoianoglo la prezidenţiale şi a blocului Patriotic din care făcea parte şi formaţiunea lui Dodon, Maxim Moroşan a organizat şi alte activităţi care purtau amprenta lui Grigore Caramalac, caracteristice mai mult unui interlop decât unui politician.

În primul rând, Moroşan a început să coaguleze o organizaţie din tineri sportivi, în special luptători, după modelul organizaţiei lui Caramalac din anii 90.

Oameni din anturajul lui Moroşan au fost reţinuţi pentru trafic de droguri. Sursele EvZ susţin că oamenii lui Moroşan s-ar fi ocupat cu recuperarea datoriilor, prin şantaj.

În iulie 2024, Maxim Moroşan şi încă doi din oamenii săi, dintre care unul la fel, cu mandat de consilier municipal, au ajuns în arest preventiv după ce s-au bătut ca pe maidan într-un local din Bălţi.

În apărarea lui Moroşan şi a ortacilor săi a venit Pavel Grigorciuc, un activist pro-rus cu o reputaţie dubioasă, şi liderul PSRM, Igor Dodon. Ultimul a plasat vina pe Renato Usatîi, că ar fi fost o provocare din partea politicianului.

„Nu ne-a mirat ce s-a întâmplat în cazul violențelor de la Bălți cu implicarea lui Maxim Moroșan. Astfel de situații au fost foarte multe, atât la Bălți, cât și, anterior, la Moscova.

Nu înțelegem de ce se miră Dodon odată ce a acceptat să-l facă lider al PSRM la Bălți pe unul dintre soldații lui Caramalac. El trebuia să înțeleagă că astfel de acțiuni reprezintă modul lor de viață. Suntem siguri că Dodon și Caramalac-Bulgaru vor soluționa și această problemă. La fel cum au făcut-o de multe ori anterior”, a reacţionat Renato Usatîi.

Pe lângă dosarul intentat pentru huliganism, Moroşan mai este învinuit şi în dosarul pentru pregătirea unei răscoale după alegerile din 28 septembrie. La ordinul lui Caramalac, Moroşan ar fi racolat mai mulţi tineri portivi şi le-a organizat deplasarea în Serbia, unde, într-o tabără de câmp au fost instruiţi de agenţii FSB cu tactici de luptă în stradă.

Moroşan a reuşit să părăsească Repubica Moldova înainte de vizita mascaţilor. Sursele EvZ susţin că acesta s-ar afla în Tiraspol.

Construind o organizaţie de tip mafiot, Grigore Caramalac a urmărit întotdeauna scopul de a controla politica moldovenească. Ţintind în primele persoane din stat. Iar acest lucru l-a făcut prin coruperea funcţionarilor, în special în perioadele electorale.

Mai întâi a fost Petru Lucinschi. Acesta, după ce a ajuns preşedinte, a încercat să-l controleze pe Bulgarul. În rezultat, Caramalac s-a ales cu un dosar penal, fiind nevoit să fugă în Rusia.

A urmat Vladimir Voronin care, la fel, a acceptat banii murdari ai lui Caramalac în perioada electorală. Ca apoi să-i declare război.

După a doua nereuşită cu preşedinţii moldoveni, Caramalac decide să implementeze omul său în politica moldovenească. În 2009, a lansat un nou proiect - Renato Usatîi.

La început, a reușit: Usatîi, vecin cu Caramalac într-un sector rezidenţial de lux de lângă Moscova, a devenit un apropiat al fostului premier Vlad Filat. Dar acest lucru nu a fost suficient pentru Caramalac, mai ales din cauza neînțelegerilor dintre Filat și Plahotniuc.

În cele din urmă eşuează şi acest proiect. În toamna anului 2020, Renato Usatîi promovează candidatura Maiei Sandu la funcţia de preşedinte. Sursa noastră susţine însă că adevăratul motiv al neînţelegerilor dintre Caramalac şi Usatîi ar fi banii. Ultimul ar fi irosit în scopuri personale banii pe care i-ar fi dat Bulgarul pentru proiectul politic.

Sursa noastră susţine că Grişa Bulgarul a reuşit să se apropie de Igor Dodon. Dar în toamna anului 2020, acesta pierde fotoliul prezidenţial. Iar odată cu funcţia, pierde şi fondurile Kremlinului, acestea fiind orientate către Ilan Şor.

Caramalac continuă să-i susţină pe socialiştii din Republica Moldova. Însă are nevoie de un om al său. Alegerea cade pe Maxim Moroşan, care includea toate criteriile — născut în Republica Moldova şi educat în Rusia, tânăr şi ambiţios, bun orator şi sportiv cu relaţii în lumea sportului.

Sursele EvZ susţin că Grigore Caramalac l-ar fi controlat cu mână de fier pe Igor Dodon. Iar după eşecul partidelor proruse la alegerile parlamentare din toamna trecută temutul interlop şi-ar fi pierdut interesul pentru Dodon şi socialiştii lui. Şi au încetat şi fluxurile de bani din Federaţia Rusă.

Sursele noastre mai susţin că un fruntaş socialist, deputat în Parlament, ar fi declarat într-un cerc mai restrâns că Moroşan s-ar fi certat cu Dodon şi toată conducerea PSRM.

Totodată, judecând după investiţiile făcute de Caramalac în Republica Moldova înainte de alegeri, precum şi după ameninţarea lui Moroşan că totul abia începe, nu excludem că interlopul fugar, tot el şi agent al FSB, nu va reveni cu un nou proiect în Republica Moldova. La fel, unul pro-rus, doar că mult mai dur şi agresiv.