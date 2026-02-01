Miza scandalului Trump-Starmer legat de Insulele Chagos: spionajul chinezesc

Casa Albă este îngrijorată că planul premierului Keir Starmer de a ceda către Mauritius suveranitatea asupra Insulelor Chagos va expune Statele Unite la spionajul ambarcațiunilor chinezești, potrivit The Telegraph.

Membri de rang înalt ai administrației Trump avertizează că predarea controlului asupra apelor din jurul bazei militare Diego Garcia către Mauritius, aliat al dictaturii comuniste chineze, ar deschide ușa spionajului pe mare.

Se crede că regimul de la Beijing operează o flotă de nave deghizate în bărci de pescuit pentru a efectua misiuni de spionaj în zonele economice exclusive ale vecinilor săi.

Trump este supus unei presiuni crescânde pentru a îngropa definitiv acordul, aliații încercând să-l convingă că acordul Chagos ar compromite un atu militar vital în Oceanul Indian.

Poziția strategică a bazei Diego Garcia plasează Iranul la o distanță de atac și permite misiuni de bombardament cu rază lungă de acțiune, non-stop, cum ar fi atacul asupra Teheranului de anul trecut cu avioane B-2 Spirits.

Într-un articol pentru The Telegraph, John Kennedy, senatorul Republican de Louisiana, a tras un semnal de alarmă cu privire la încercările regimului comunist chinez de a spiona baza comună britanico-americană folosind baloane și nave mici. El a avertizat că descurajarea operațiunilor de informații chineze „ar deveni aproape imposibilă” dacă planul de a ceda Insulele Chagos va continua.

„Regatul Unit nu poate ceda arhipelagul Chagos către Mauritius fără a preda cheile bazei Diego Garcia Partidului Comunist Chinez”, a scris el.

„Efortul de a descuraja operațiunile de informații chineze ar deveni aproape imposibil, având în vedere că Mauritius controlează insulele înconjurătoare. Încă nu am auzit un motiv convingător pentru care poporul britanic ar trebui să rupă legăturile cu Insulele Chagos”.

Într-o mustrare la adresa lui Keir Starmer, el a adăugat: „Prim-ministrul Starmer poate reaminti poporului american de ce au atâta încredere în aliații noștri britanici, opunându-se ferm Națiunilor Unite și protejând interesele noastre comune de securitate națională în Diego Garcia”.

John Kennedy, un aliat apropiat al președintelui, a pledat pentru blocarea acordului alături de membri de rang înalt ai cabinetului, inclusiv Marco Rubio, secretarul de stat, și de Casa Albă.

Avertismentul a venit după ce guvernul Chagos aflat în exil a vizitat Washingtonul, unde a petrecut o săptămână încercând să convingă oficialii americani să respingă acordul.

Într-o serie de întâlniri cu membri de rang înalt ai administrației, grupul a susținut că transferul insulelor către Mauritius ar reprezenta un „pericol pentru securitatea Americii”.

Săptămâna trecută, Guvernul a amânat dezbaterea planificată a proiectului de lege privind Insulele Chago în Camera Lorzilor, după ce Donald Trump l-a etichetat drept un act de „mare stupiditate”.

În conformitate cu termenii acordului de predare a insulelor Chagos către Mauritius, Marea Britanie ar ceda, de asemenea, controlul asupra apelor interioare ale insulelor, a mării teritoriale, a apelor arhipelagice și a zonei economice exclusive.

Analiștii spun că Mauritius, spre deosebire de Marea Britanie, nu este în măsură să apere Zona Marină Protejată (AMP) Chagos, de importanță mondială, țara având doar două nave capabile să ajungă pe insule pentru a le supraveghea.

Conservatorii de rang înalt au avertizat, de asemenea, asupra potențialului ca regimul comunist de la Beijing să profite de acest lucru trimițând nave de spionaj în ape pentru a aduna informații despre bază.

Tom Tugendhat, fost ministru al securității, și Iain Duncan Smith, fost lider conservator, i-au scris prim-ministrului pentru a ridica problema. „Au fost exprimate îngrijorări serioase cu privire la capacitatea Mauritiusului de a menține o «zonă interzisă pescuitului» eficientă, nu în ultimul rând pentru că Mauritius nu dispune de navele de monitorizare necesare pentru a preveni activitățile de pescuit ilegale, neraportate sau nereglementate”, au declarat ei.

Deputații au citat dovezi prezentate de Dr. Bryan Wilson de la Universitatea Oxford, consilier științific al Chagos Conservation Trust, care subliniază că Mauritius are doar două nave oceanice și două aeronave mici, care nu au o rază de acțiune care să le permită să ajungă în arhipelagul Chagos din Mauritius.

Scrisoarea lor continuă spunând: „În plus, Republica Populară Chineză ar opera o miliție maritimă, o flotă de nave deghizate în bărci de pescuit, care a operat în zonele economice exclusive ale Indoneziei, Vietnamului și Malaeziei, precum și în Marea Chinei de Sud.”

„De asemenea, s-a raportat că această flotă a fost implicată în spionaj. Suntem îngrijorați că China ar putea folosi oportunitatea unei zone marine protejate (AMP) monitorizate și întreținute necorespunzător pentru a se angaja în activități similare în apele din apropierea bazei militare de la Diego Garcia.”

Deputații i-au cerut lui Keir Starmer asigurări că este mulțumit că Mauritius „are mijloacele de a securiza și monitoriza AMP și că amenințarea spionajului chinez prin intermediul unei miliții maritime a fost atenuată”.

Între timp, experții au avertizat că aliații Chinei comuniste vor putea solicita inspecții ale bazei militare Diego Garcia în temeiul acordului lui Starmer privind Insulele Chagos.

În conformitate cu tratatul privind zona liberă de arme nucleare din Africa, la care Mauritius este semnatar, națiunile africane vor putea solicita inspecții ale bazei Diego Garcia pe motiv că consideră că tratatul este încălcat.

Oricare dintre cele aproximativ 50 de state membre, printre care se numără aliații chinezi precum Africa de Sud, poate depune o plângere la Comisia Africană pentru Energie Nucleară (AFCONE).

Dacă comisia consideră că plângerea este „suficient de substanțială” pentru a justifica o inspecție, poate solicita Agenției Internaționale pentru Energie Atomică să facă acest lucru.

Tratatul prevede că, potrivit legii, comisia își poate „desemna reprezentanții” pentru a însoți inspectoratul.

Prof. Richard Ekins KC, șeful proiectului privind puterea judiciară al grupului de experți Policy Exchange, a declarat pentru The Telegraph că acest lucru expune baza Diego Garcia unei „inspecții internaționale forțate”.

„Oricare dintre celelalte părți la tratat va avea posibilitatea de a depune o plângere la Comisia Africană pentru Energie Nucleară, care poate solicita Agenției Internaționale pentru Energie Atomică să efectueze o inspecție.

Supunerea bazei militare britanico-americane unei inspecții internaționale forțate ar putea compromite securitatea bazei, mai ales dacă aceasta duce la aplicarea interdicției tratatului privind armele nucleare în Diego Garcia.”

Surse din cadrul Ministerului de Externe spun că sunt încrezătoare că nimic din tratatul privind Insulele Chagos nu intră în conflict cu capacitatea de a opera baza în mod obișnuit. Un purtător de cuvânt al guvernului a susținut că „baza militară Diego Garcia este crucială pentru securitatea Regatului Unit și a aliaților noștri cheie, precum și pentru siguranța cetățenilor britanici”.

„Acordul protejează baza timp de generații și garantează că Regatul Unit își poate păstra capacități unice și vitale pentru a face față unei game largi de amenințări”, a mai susținut Ministerul de Externe de la Londra.