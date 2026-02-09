Monden Exclusiv

Exclusiv. Câți bani a refuzat Dan Negru pentru a renunța la canalul personal de YouTube, care a depășit 100.000 de abonați

Exclusiv. Câți bani a refuzat Dan Negru pentru a renunța la canalul personal de YouTube, care a depășit 100.000 de abonațiDan Negru are o situație financiară de invidiat. Sursa foto: Facebook
Dan Negru are o situație financiară de invidiat și, recent, a refuzat două oferte importante de la două persoane, care s-au arătat disponibile să-i cumpere canalul de YouTube. Ce bani i-au oferit afaceriștii prezentatorului de la Kanal D.

Dan Negru a lucrat la Antena 1 timp de 22 de ani, în perioada 1999-2021. A fost unul dintre cei mai longevivi prezentatori ai postului de televiziune, unde, grație programelor de Revelion, a fost supranumit “regele audiențelor”. S-a mutat la Kanal D în 2022, unde face spectacol, în special, cu emisiunea „Jocul cuvintelor”. În paralel, jurnalistul nu-și neglijează fanii de pe Facebook, unde postează constant.

Dan Negru, sfătuit de Selly și Dorian Popa să-și deschisă canal pe YouTube

Dan Negru are și un canal pe Youtube, cu care s-a procopsit dintr-o pură întâmplare. În urmă cu aproximativ cinci ani, prezentatorul TV a fost vizitat de bunii săi amici, Andrei Șelaru, zis Selly, și Dorian Popa, ambii cu câștiguri imense din mediul on-line.

Aceștia i-au propus “regelui audiențelor” să intre în rândul vedetelor și să-și facă un cont pe celebra platformă. În primă fază, jurnalistul nici nu a vrut să audă, dar, în cele din urmă, a cedat.

FRF și-a depus candidatura pentru organizarea finalei Ligii Europa din 2028 sau 2029 la București
Serviciile ruse susțin că unul dintre suspecții în dosarul generalului rus Alekseiev ar fi ajuns la Moscova prin Chișinău.
Selly și Dorian Popa i-au creat lui Dan Negru un canal personal pe YouTube și i-au pus în vedere că trebuie să urce videoclipuri constant dacă vrea să aibă succes.

Selly, Dan Negru și Dorian Popa

Selly, Dan Negru și Dorian Popa, în ziua când prezentatorul TV și-a creat canal pe YouTube. Sursa foto: Evenimentul Zilei

Câți bani câștigă în fiecare lună

În primele săptămâni, prezentatorul TV s-a ținut de treabă, iar fanii s-au delectat cu interviuri de top cu celebrități precum Ilie Năstase, Irina Loghin sau Florin Piersic.

Ulterior, Dan Negru nu s-a mai concentrat prea mult pe contul de YouTube, preferând să posteze, ocazional, videoclipuri cu el din vacanțe. Pagina, însă, a rupt, și a ajuns, în doar câteva luni, la 100.000 de abonați, moment în care a primit și un ecuson. Astfel, jurnalistul a ajuns să-și rotunjească veniturile, lunar, cu câte 300 de euro, fără să se agite prea mult.

A refuzat 15.000 de euro!

Evenimentul Zilei a aflat, însă, că Dan Negru ar fi putut da un adevărat tun financiar cu canalul de YouTube, deschis la insistențele lui Selly și Dorian Popa. Recent, a primit oferte de la două persoane interesate să-i preia contul care, între timp, a ajuns la 115.000 de abonați. Ambele i-au oferit între 10 și 15 mii de euro, dar prezentatorul de la Kanal D nici nu a vrut să audă de o eventuală cedare.

Dan Negru a preferat să păstreze canalul de YouTube, deși ar fi făcut un profit substanțial, în condițiile în care l-a ridicat de la zero, fără investiții.

2
