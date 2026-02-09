Exclusiv. Câți bani a refuzat Dan Negru pentru a renunța la canalul personal de YouTube, care a depășit 100.000 de abonați

Dan Negru are o situație financiară de invidiat și, recent, a refuzat două oferte importante de la două persoane, care s-au arătat disponibile să-i cumpere canalul de YouTube. Ce bani i-au oferit afaceriștii prezentatorului de la Kanal D.

Dan Negru a lucrat la Antena 1 timp de 22 de ani, în perioada 1999-2021. A fost unul dintre cei mai longevivi prezentatori ai postului de televiziune, unde, grație programelor de Revelion, a fost supranumit “regele audiențelor”. S-a mutat la Kanal D în 2022, unde face spectacol, în special, cu emisiunea „Jocul cuvintelor”. În paralel, jurnalistul nu-și neglijează fanii de pe Facebook, unde postează constant.

Dan Negru are și un canal pe Youtube, cu care s-a procopsit dintr-o pură întâmplare. În urmă cu aproximativ cinci ani, prezentatorul TV a fost vizitat de bunii săi amici, Andrei Șelaru, zis Selly, și Dorian Popa, ambii cu câștiguri imense din mediul on-line.

Aceștia i-au propus “regelui audiențelor” să intre în rândul vedetelor și să-și facă un cont pe celebra platformă. În primă fază, jurnalistul nici nu a vrut să audă, dar, în cele din urmă, a cedat.

Selly și Dorian Popa i-au creat lui Dan Negru un canal personal pe YouTube și i-au pus în vedere că trebuie să urce videoclipuri constant dacă vrea să aibă succes.

În primele săptămâni, prezentatorul TV s-a ținut de treabă, iar fanii s-au delectat cu interviuri de top cu celebrități precum Ilie Năstase, Irina Loghin sau Florin Piersic.

Ulterior, Dan Negru nu s-a mai concentrat prea mult pe contul de YouTube, preferând să posteze, ocazional, videoclipuri cu el din vacanțe. Pagina, însă, a rupt, și a ajuns, în doar câteva luni, la 100.000 de abonați, moment în care a primit și un ecuson. Astfel, jurnalistul a ajuns să-și rotunjească veniturile, lunar, cu câte 300 de euro, fără să se agite prea mult.

Evenimentul Zilei a aflat, însă, că Dan Negru ar fi putut da un adevărat tun financiar cu canalul de YouTube, deschis la insistențele lui Selly și Dorian Popa. Recent, a primit oferte de la două persoane interesate să-i preia contul care, între timp, a ajuns la 115.000 de abonați. Ambele i-au oferit între 10 și 15 mii de euro, dar prezentatorul de la Kanal D nici nu a vrut să audă de o eventuală cedare.

Dan Negru a preferat să păstreze canalul de YouTube, deși ar fi făcut un profit substanțial, în condițiile în care l-a ridicat de la zero, fără investiții.