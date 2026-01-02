Antena 1 a văzut negru în fața ochilor după seara de Revelion, iar vedeta Kanal D a dat de pământ cu șefii trustului

Revelionul 2026 a trecut fără Dan Negru pe Antena 1, iar situația postului nu este deloc favorabilă. „Revelionul cel neBun” nu a reușit să urce pe primul loc în topul audiențelor, iar prezentatorul a explicat unde a greșit postul TV.

În urmă cu patru ani, Dan Negru a părăsit Antena 1 pentru Kanal D și, odată cu plecarea sa, a renunțat să mai susțină emisiunea de Revelion a postului. De atunci, Antena 1 încearcă anual să găsească un înlocuitor, însă cifrele audiențelor arată că eforturile nu au avut succes.

Chiar în dimineața de după Revelion, Dan Negru a comentat audiențele și situația postului. El a spus că știe exact ce s-a întâmplat la Antena 1.

„Din obișnuință m-am uitat pe audiențele TV azi-dimineață: e al patrulea Revelion consecutiv pierdut de Antena, după ce echipa mea l-a câștigat acolo timp de 23 de ani. Am plecat la Kanal D acu’ 4 ani…În 2026, vă pot spune care a fost secretul succesului echipei mele de Revelion: nu știam cine e șeful! Orgoliul i-a prăbușit pe îngeri. Oamenii n-au nicio șansă! Ținută surprinzătoare purtată de Loredana Groza la cimitirul Bellu, în ziua înmormântării tatălui ei Cum iubesc femeile celebre: Relații cu bărbați mai tineri care fac senzație Între timp, echipa care a pierdut mereu revelioanele a înlocuit echipa care le-a câștigat. Adică învinșii i-au înlocuit pe învingători. Cei slabi, pe cei buni. Vi se pare cunoscut? Așa e în societate, în politică, oriunde: marginalii ajung în centru. Știu explicația, dar încă nu am curajul s-o spun.”

Prezentatorul a declarat că în televiziune există profesioniști, dar că le lipsesc caracterele. El i-a sfătuit pe telespectatori să nu îi asculte pe cei care spun că „cimitirul e plin de oameni de neînlocuit”.

„Dar lecția mea de început de an e despre orgoliu și despre elitele morale. Nu-i ascultați pe cei care vă spun că ‘cimitirul e plin de oameni de neînlocuit’. Sunt marginali ajunși în centru. Noi știm cum au ajuns acolo, dar tăcem. Nu ne lipsesc profesioniștii, ci caracterele. Când elitele morale vor fi prețuite mai mult decât cele intelectuale, vom răzbi! La mulți ani.”

Cifrele oficiale arată clar situația: Pro TV s-a clasat pe primul loc, cu emisiunea prezentată de Raluka și Pavel Bartoș, atrăgând aproape 2 milioane de telespectatori între orele 20:00 și 2:00 dimineața.

Antena 1 și „Revelionul cel neBun” a atras aproximativ 1,5 milioane de români, ocupând locul doi. În publicul urban, Pro TV a depășit 1 milion de telespectatori, iar Antena 1 a rămas la aproximativ 200.000 de telespectatori distanță.