Zelenski solicită înăsprirea sancțiunilor împotriva Rusiei, după patru ani de război

La marcarea a patru ani de la declanșarea invaziei ruse pe scară largă, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis un apel către aliații Kievului pentru continuarea sprijinului militar și economic, potrivit Reuters.

Mesajul a fost formulat într-un context diplomatic complex, în care divergențele dintre unele state europene au coincis cu evenimentele comemorative organizate în capitala Ucrainei.

Într-un discurs televizat adresat Parlamentului European, Zelenski a îndemnat statele membre ale Uniunii Europene să rămână unite în susținerea Ucrainei. Liderul de la Kiev a subliniat importanța solidarității europene pentru securitatea regională și pentru protejarea valorilor democratice.

Statele Uniunii Europene au analizat posibilitatea adoptării unui nou pachet de sancțiuni împotriva Federației Ruse și acordarea unui împrumut estimat la 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei.

Inițiativele nu au fost însă aprobate, după ce Ungaria și-a menținut veto-ul. Budapesta, împreună cu Slovacia, a acuzat Kievul că ar fi blocat livrările de petrol rusesc prin conducta Druzhba.

Autoritățile ucrainene au precizat că infrastructura a fost afectată de un atac rusesc recent și se află în curs de reparație.

Președintele Zelenski a reafirmat că aderarea la Uniunea Europeană reprezintă un obiectiv strategic major. Potrivit declarațiilor sale, statutul de membru ar constitui o garanție suplimentară de securitate pentru Ucraina după încheierea unui eventual acord de pace.

Kievul estimează că ar putea îndeplini condițiile necesare până în 2027, în timp ce instituțiile europene discută opțiuni pentru acordarea unor beneficii intermediare înainte de finalizarea tuturor reformelor.

La Kiev, oficiali europeni, printre care președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, au participat la ceremonii religioase organizate la Catedrala Sfânta Sofia. Spre deosebire de anii anteriori, la evenimente nu au fost prezenți lideri ai principalelor guverne occidentale.

Într-o declarație televizată separată, Zelenski a criticat statele care continuă să cumpere petrol rusesc, afirmând că aceste tranzacții contribuie indirect la finanțarea conflictului.

„Putin nu și-a atins obiectivele. Nu a înfrânt poporul ucrainean. Nu a câștigat acest război”, a spus Zelenski.

Președintele ucrainean a reiterat solicitările adresate partenerilor internaționali pentru înăsprirea sancțiunilor economice și pentru suplimentarea livrărilor de echipamente militare, în special sisteme de apărare antiaeriană.

Conflictul continuă să genereze pierderi umane semnificative. Estimările indică sute de mii de militari uciși sau răniți de ambele părți, precum și zeci de mii de victime civile în Ucraina. Infrastructura energetică ucraineană rămâne vulnerabilă la atacuri cu rachete și drone, iar rețeaua electrică a fost supusă unor presiuni considerabile în timpul iernii.

Negocierile de pace, mediate de Statele Unite, par să fi încetinit, în special în privința statutului teritorial al regiunilor ocupate. Moscova insistă ca Ucraina să cedeze teritorii suplimentare din regiunea Donețk, în timp ce Kievul respinge această posibilitate.

În Rusia, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitry Peskov, a declarat că Federația Rusă rămâne deschisă unei soluții diplomatice, fără a preciza un calendar pentru reluarea discuțiilor.

Mai mulți lideri europeni au transmis declarații publice de susținere. Președintele Franței Emmanuel Macron a afirmat pe platforma X că Rusia „plătește un preț ridicat pentru câștiguri teritoriale minore”.

De asemenea, președintele Poloniei Karol Nawrocki a avertizat că agresiunea rusă reprezintă o amenințare serioasă pentru securitatea europeană.

La Kiev, atmosfera a fost descrisă ca fiind reținută. În Piața Maidan, participanții la ceremonii au ținut momente de reculegere. Unii locuitori au vorbit despre oboseala acumulată după ani de conflict.

„Nu cred că se va termina curând, pentru că Rusia ne urăște și va face tot posibilul să ne distrugă”, a declarat Svitlana Yur, rezidentă a capitalei ucrainene.