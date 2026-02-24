Nicușor Dan participă la Coaliția de Voință. Liderii europeni vor discuta despre războiul din Ucraina

Președintele Franței, Emmanuel Macron, va coprezida marți, alături de premierul britanic Keir Starmer, o nouă reuniune a Coaliției de Voință, organizată prin videoconferință la ora 12:00, ora locală a Franței (13:00, ora României). La întâlnire va lua parte și președintele României, Nicușor Dan.

Reuniunea are loc în contextul în care războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei intră în al cincilea an, iar Kievul continuă să reziste militar.

„În timp ce războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei intră deja în al cincilea an și Ucraina continuă să reziste militar, această reuniune – care urmează celei desfășurate la Paris pe 6 ianuarie – trebuie să permită reiterarea angajamentului celor 35 de țări participante alături de Ucraina, pentru a o ajuta să creeze condițiile unei păci solide și durabile care să garanteze securitatea Ucrainei și a Europei”, ootrivit unui comunicat al Palatului Élysée, citat de Le Monde.

Coaliția de Voință reunește peste 30 de state care susțin eforturile Ucrainei de a se apăra în fața Rusiei. La 6 ianuarie, membrii acestei coaliții s-au întâlnit la Paris pentru a discuta un plan de pace, reuniune la care România a fost reprezentată de președintele Nicușor Dan, prezent la Palatul Élysée alături de alți șefi de stat și de guvern.

Data de 24 februarie marchează patru ani de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina, conflict care a intrat în al cincilea an.

În aceeași zi în care se împlinesc patru ani de la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei împotriva Ucrainei, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a ajuns la Kiev. Vizita are loc într-un moment simbolic și reprezintă un nou semnal de solidaritate din partea Uniunii Europene față de autoritățile ucrainene.

Șefa Comisiei Europene este însoțită de președintele Consiliului European, António Costa. Cei doi lideri transmit un mesaj de susținere politică, financiară și militară pentru Ucraina, subliniind că sprijinul UE va continua până la obținerea unei păci juste, în condițiile stabilite de Kiev.

Ursula von der Leyen a precizat pe platforma X că aceasta este a zecea sa vizită în Ucraina de la începutul războiului, reafirmând că Uniunea Europeană nu va renunța până când pacea nu va fi restabilită „în condițiile impuse de Ucraina”.