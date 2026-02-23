Diplomații europeni contestă decizia Budapestei în Consiliul Afacerilor Externe

Miniștrii de externe ai Uniunii Europene au criticat luni poziția Ungariei, după ce Budapesta și-a anunțat intenția de a bloca cel mai recent pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, potrivit Politico.

Reuniți la Bruxelles, șefii diplomațiilor europene au discutat aprobarea celui de-al 20-lea set de măsuri restrictive vizând Moscova, într-un moment simbolic: a patra aniversare a declanșării invaziei ruse la scară largă în Ucraina.

Întâlnirea Consiliului Afacerilor Externe a avut loc pe fondul eforturilor instituțiilor europene de a adopta rapid noile sancțiuni.

Liderii europeni sperau ca decizia să fie finalizată înainte de marcarea, la Kiev, a patru ani de la începutul războiului.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, António Costa, urmează să se deplaseze în capitala Ucrainei pentru a participa la evenimentele dedicate acestei date.

Înaintea reuniunii, Ungaria a transmis că ar putea bloca adoptarea sancțiunilor dacă autoritățile de la Kiev nu permit continuarea livrărilor de petrol rusesc către Ungaria și Slovacia.

Autoritățile ucrainene au anunțat că infrastructura conductei Druzhba, care alimentează cele două state din Europa Centrală, a fost avariată în urma unui atac rusesc din 27 ianuarie.

Budapesta și Bratislava susțin însă că Ucraina ar întârzia în mod intenționat repornirea fluxurilor de petrol.

Pe lângă sancțiuni, Ungaria a amenințat că va bloca și împrumutul de 90 de miliarde de euro aprobat de liderii UE în decembrie, considerat esențial pentru susținerea financiară a Ucrainei pe timp de război.

Poziția Ungariei a stârnit reacții critice din partea mai multor miniștri de externe. Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a declarat:

„Sunt uimit de poziția Ungariei. Nu cred că este corect ca Ungaria să își folosească propria luptă pentru libertate pentru a trăda suveranitatea europeană.”

La rândul său, ministrul lituanian de externe, Kęstutis Budrys, s-a declarat „foarte supărat și frustrat”, adăugând că argumentele Budapestei „nu se bazează pe nevoile europene și nici pe interesele de securitate ale Europei”.

Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a făcut referire la istoria Ungariei, afirmând:

„Ceea ce mă șochează fundamental este că, în timp ce Ucraina se apără împotriva forței armatei ruse, ungurii obișnuiau să înțeleagă cum este să reziști… M-aș fi așteptat la un sentiment mult mai mare de solidaritate din partea Ungariei față de Ucraina.”

Șeful diplomației poloneze a susținut că premierul Viktor Orbán ar fi prezentat Kievul drept adversar politic și că încearcă să valorifice această retorică în perspectiva alegerilor generale programate în aprilie.

Orbán, aflat la conducerea guvernului ungar de aproape două decenii, se confruntă cu o opoziție aflată în creștere în sondaje.

Mai mulți miniștri au exprimat rezerve privind posibilitatea de a convinge rapid Budapesta. Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe, Kaja Kallas, a declarat:

„Nu cred că vor exista progrese în această privință astăzi, dar vom continua cu siguranță să facem presiuni.”

Ministrul român de externe, Oana-Silvia Țoiu, a afirmat:

„Nu sunt sigură dacă va fi mâine sau săptămâna aceasta”, referindu-se la calendarul aprobării sancțiunilor. Ea a adăugat însă:

„Am mai văzut situații similare în trecut și le-am depășit. De aceea se numește al 20-lea pachet de sancțiuni.”

Ungaria a mai blocat anterior pachete de sancțiuni și decizii privind ajutorul acordat Ucrainei, retrăgându-și ulterior opoziția în urma unor negocieri.