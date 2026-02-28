International

Cât a costat deplasarea forței SUA care atacă în Iran

Portavion. Sursa foto Wikipedia
Repoziționarea forțelor militare americane în Orientul Mijlociu înainte de începerea atacurilor americane și israeliene de sâmbătă se estimează că a costat contribuabilii aproximativ 630 de milioane de dolari, potrivit lui Elaine McCusker, un înalt oficial bugetar la Pentagon în timpul primei administrații Trump, care este acum senior fellow la think tank-ul American Enterprise Institute, potrivit The Wall Street Journal.

Concentrarea militară americană din Orientul Mijlociu, costisitoare

Mutarea a peste o duzină de nave și zborul a peste 100 de aeronave în regiune reprezintă cea mai mare parte a costurilor, a declarat McCusker. Este probabil ca aceste costuri suportate înainte de începerea atacurilor să poată fi absorbite de alocarea bugetară de 839 de miliarde de dolari a Pentagonului pentru anul fiscal 2026, a spus ea.

Acum că atacurile au început, aceste costuri vor crește pentru a acoperi ieșirile avioanelor de război, realimentarea în aer și înlocuirea munițiilor utilizate, a spus McCusker.

Teheran / sursa foto: captură video

Ce efecte are războiul din Iran asupra economiei mondiale

Analiștii se așteaptă ca atacurile lansate de SUA și Israel în Iran să creeze unde de șoc economice globale – amenințând să stimuleze inflația și să deraie politicile băncilor centrale – impactul final depinzând de amploarea și durata conflictului.

De ce au atacat Israelul și SUA tocmai azi Iranul. Autoritățile israeliene cred că Ali Khamenei a fost ucis, Araghchi neagă. Live text
Vicepreședintele Camerei Deputaților, blocat în Dubai după escaladarea conflictului dintre Israel și Iran
Deși economiile regionale vor fi probabil cele mai afectate din cauza închiderii spațiului aerian și a posibilelor perturbări comerciale, consecințele asupra economiei globale se vor resimți în principal pe piața petrolului. Potrivit Capital Economics, perturbările prelungite care implică producția iraniană sau Strâmtoarea Hormuz ar putea duce petrolul la 100 de dolari, trăgând odată cu el prețurile gazelor naturale în sus.

O astfel de creștere a prețului petrolului ar putea adăuga 0,6 până la 0,7 puncte procentuale la inflația globală medie, se arată în raport. Acest lucru ar putea răsturna o economie globală fragilă deja afectată de conflicte comerciale, ar putea încuraja băncile centrale majore să înceteze scăderea ratelor dobânzilor sau chiar ar putea determina unele să le majoreze.

