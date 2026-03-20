Nou val de scumpiri din cauza crizei energetice. Cum va fi afectat fiecare român

Nou val de scumpiri din cauza crizei energetice. Cum va fi afectat fiecare român
Pâinea și produsele de panificație ar putea deveni mai scumpe în perioada următoare, iar contextul economic devine tot mai tensionat. Reprezentanții industriei atrag atenția că presiunile venite din creșterea costurilor de producție, în special cele legate de energie și transport, nu mai pot fi absorbite fără ajustări de preț.

Declarațiile vin din partea lui Aurel Popescu, președintele Rompan, care a explicat, pentru Agerpres, că majorările ar putea ajunge până la 10% până la finalul lunii.

Costurile cu energia și transportul împing industria spre scumpiri

Potrivit reprezentantului industriei, creșterea prețurilor la energie și combustibil a dus la o presiune constantă asupra producătorilor.

„Se pare că da, pentru că, din păcate, Guvernul nu s-a gândit la industria alimentară și este foarte grav ceea ce se întâmplă. Noi suntem cei care băgăm mâna în buzunarul cetățeanului. Avem 15-20% ponderea cheltuielilor energetice în total preț de cost și nu putem susține această situație mult timp.”

Prăjitură cu ciocolată, smântână și bere neagră. Rețeta deliciului irlandez
Umberto Bossi, fondatorul Ligii Nordului, a murit. Politicianul italian avea 84 de ani
Această pondere ridicată a costurilor energetice în structura de preț face ca orice creștere suplimentară să fie greu de absorbit de producători.

Sortimente de pâine și covrigi. Sursa foto: Pixabay

Scumpirile ar putea depinde direct de prețul carburanților

Aurel Popescu a precizat că majorarea estimată este, în acest moment, de „o cifră”, însă evoluția prețurilor la combustibil poate schimba rapid situația.

„În momentul de față cred că este cu o cifră, dar dacă se preconizează că motorina va ajunge la 12 - 15 lei litrul, se schimbă datele problemei.”

Această dependență de costurile de transport este esențială, deoarece lanțul de producție și distribuție din industria panificației este puternic influențat de prețul carburantului.

Decizia privind majorările ar putea fi luată în perioada imediat următoare

Reprezentanții industriei spun că analiza costurilor este deja în desfășurare, iar o decizie privind ajustarea prețurilor ar putea fi luată în scurt timp.

„Noi deja contabilizăm plusurile de costuri care au apărut și foarte curând o să trebuiască să ieșim să facem ce trebuie.”

Estimările indică faptul că eventualele scumpiri ar putea fi aplicate până la finalul lunii, în funcție de evoluția pieței.

Propunerile industriei către Guvern pentru evitarea scumpirilor

Pentru a limita impactul asupra consumatorilor, reprezentanții Rompan au transmis mai multe propuneri către autorități.

„Este foarte simplu. Am propus Guvernului reducerea accizei și a TVA pentru combustibil, acces la energie la preț de producător și acordarea unor scheme de sprijin pentru industria alimentară.”

Aceste măsuri ar avea rolul de a reduce presiunea asupra costurilor de producție și de a menține prețurile alimentelor la un nivel stabil.

Riscurile pentru consumatori și piața alimentară

În lipsa unor intervenții, industria avertizează că scumpirile ar putea continua, afectând direct bugetele gospodăriilor.

Pâinea este unul dintre produsele de bază în consumul zilnic, iar orice majorare, chiar și una moderată, poate avea un impact semnificativ la nivel social.

09:16 - Trump cere Japoniei să „facă mai mult” în criza cu Iranul, într-o întâlnire tensionată la Casa Albă
09:09 - Aurul și argintul se prăbușesc pe piețele globale
08:59 - Prăjitură cu ciocolată, smântână și bere neagră. Rețeta deliciului irlandez
08:54 - Rusia analizează escortarea navelor din flota fantomă cu vase militare
08:48 - Umberto Bossi, fondatorul Ligii Nordului, a murit. Politicianul italian avea 84 de ani
