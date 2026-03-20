Nou val de scumpiri din cauza crizei energetice. Cum va fi afectat fiecare român

Pâinea și produsele de panificație ar putea deveni mai scumpe în perioada următoare, iar contextul economic devine tot mai tensionat. Reprezentanții industriei atrag atenția că presiunile venite din creșterea costurilor de producție, în special cele legate de energie și transport, nu mai pot fi absorbite fără ajustări de preț.

Declarațiile vin din partea lui Aurel Popescu, președintele Rompan, care a explicat, pentru Agerpres, că majorările ar putea ajunge până la 10% până la finalul lunii.

Potrivit reprezentantului industriei, creșterea prețurilor la energie și combustibil a dus la o presiune constantă asupra producătorilor.

„Se pare că da, pentru că, din păcate, Guvernul nu s-a gândit la industria alimentară și este foarte grav ceea ce se întâmplă. Noi suntem cei care băgăm mâna în buzunarul cetățeanului. Avem 15-20% ponderea cheltuielilor energetice în total preț de cost și nu putem susține această situație mult timp.”

Această pondere ridicată a costurilor energetice în structura de preț face ca orice creștere suplimentară să fie greu de absorbit de producători.

Aurel Popescu a precizat că majorarea estimată este, în acest moment, de „o cifră”, însă evoluția prețurilor la combustibil poate schimba rapid situația.

„În momentul de față cred că este cu o cifră, dar dacă se preconizează că motorina va ajunge la 12 - 15 lei litrul, se schimbă datele problemei.”

Această dependență de costurile de transport este esențială, deoarece lanțul de producție și distribuție din industria panificației este puternic influențat de prețul carburantului.

Reprezentanții industriei spun că analiza costurilor este deja în desfășurare, iar o decizie privind ajustarea prețurilor ar putea fi luată în scurt timp.

„Noi deja contabilizăm plusurile de costuri care au apărut și foarte curând o să trebuiască să ieșim să facem ce trebuie.”

Estimările indică faptul că eventualele scumpiri ar putea fi aplicate până la finalul lunii, în funcție de evoluția pieței.

Pentru a limita impactul asupra consumatorilor, reprezentanții Rompan au transmis mai multe propuneri către autorități.

„Este foarte simplu. Am propus Guvernului reducerea accizei și a TVA pentru combustibil, acces la energie la preț de producător și acordarea unor scheme de sprijin pentru industria alimentară.”

Aceste măsuri ar avea rolul de a reduce presiunea asupra costurilor de producție și de a menține prețurile alimentelor la un nivel stabil.

În lipsa unor intervenții, industria avertizează că scumpirile ar putea continua, afectând direct bugetele gospodăriilor.

Pâinea este unul dintre produsele de bază în consumul zilnic, iar orice majorare, chiar și una moderată, poate avea un impact semnificativ la nivel social.