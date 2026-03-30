Grindeanu: Dacă intra în opoziție în vară, PSD avea scor cu 3 în față

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat luni că partidul pe care îl conduce a ales să rămână la guvernare dintr-un calcul de responsabilitate politică, chiar dacă această decizie nu a fost neapărat avantajoasă electoral. Liderul social-democrat a sugerat că o retragere în opoziție, în vara anului trecut, ar fi adus partidului un scor mult mai ridicat în prezent.

„Poate că interesul de partid al PSD-ului ar fi fost anul trecut, în iunie, să intrăm în opoziţie. Şi în mod sigur, acum am fi fost la un procent care ar fi început cu 3”, a declarat Grindeanu, subliniind însă că formațiunea a preferat „să fim responsabili” și să contribuie la guvernare.

Grindeanu a explicat că partidul traversează o perioadă de analiză internă, în paralel cu o evaluare a activității guvernamentale. Potrivit acestuia, există nemulțumiri legate de direcția actuală a executivului, iar PSD, având o pondere importantă în coaliție, se consideră obligat să intervină.

El a atras atenția că situația economică și indicatorii macroeconomici nu evoluează favorabil, sugerând că unele decizii întârziate au agravat contextul. Liderul social-democrat a făcut referire la programul de relansare economică propus de PSD în toamna anului trecut, despre care spune că a fost implementat cu întârziere.

„Nu îmi place ritmul. Să treacă şase luni ca să poţi să pui în aplicare ceva ce noi spuneam atunci în septembrie…”, a spus acesta, avertizând că economia a intrat într-o zonă de risc, cu scăderi ale consumului și semnale negative pe termen scurt.

Un punct central al discursului său a vizat modul în care este definită reforma în spațiul public. Grindeanu a respins ferm ideea că disponibilizările sau reducerea salariilor ar putea fi considerate măsuri de reformă.

„Să ştiţi că datul afară de oameni nu înseamnă reforme. Să ştiţi că scăderea salariilor nu înseamnă reforme”, a declarat liderul PSD.

În opinia sa, reformele reale ar trebui să vizeze modernizarea administrației, digitalizarea și reorganizarea eficientă a structurilor statului. Totuși, acesta a avertizat că nici comasarea instituțiilor nu trebuie făcută superficial, fără a ține cont de impactul asupra serviciilor publice.

Grindeanu a lăsat să se înțeleagă că există blocaje în luarea deciziilor la nivelul coaliției, menționând întârzieri în adoptarea unor măsuri menite să atenueze impactul creșterii prețurilor, inclusiv la combustibili.

El a criticat ritmul lent al procesului decizional, subliniind că unele propuneri au rămas în discuție timp de săptămâni fără a fi adoptate. În acest context, liderul PSD a avertizat că partidul ar putea fi împins spre poziții mai ferme dacă situația persistă, deși nu își dorește escaladarea conflictelor politice.

Referindu-se la reorganizarea administrației locale, Grindeanu a explicat că aceasta trebuie făcută cu atenție, pentru a nu afecta calitatea serviciilor oferite cetățenilor. El a oferit un exemplu sugestiv pentru a ilustra riscurile unei abordări strict orientate spre reducerea costurilor: