Marea întrebare: De ce NU a fost prins Isăilă cu geanta cu bani pentru ministrul Moșteanu?

Am citit toate stenogramele din cele două mari cazuri instrumentate de procurorii care vânează marea corupție la nivel politic. Știu suficiente date despre personajele implicate atât în „Cazul Bolojan, Mihai Barbu și Fănel Regele Puilor din Vaslui”, dar și în „Cazul Moșteanu, Isăilă, Berceanu”. Dacă în primul caz îmi e limpede ce căuta trezorierul PNL la premierul Bolojan în birou, de mână cu milionarul Fănel, în ziua de 23 septembrie, pentru cazul numărul 2 am suspiciuni rezonabile și multe întrebări că ar fi ceva autentic, clasic de penal.

Bogăția de stenograme, detaliile din ele despre o afacere cu armament de miliarde de euro și șpagă dată la geantă ministrului Moșteanu, mi-au arătat că mai degrabă citesc un sinopsis de film decât o speță penală.

În consecință, opinia mea e conturată la acest moment. Afaceri penale cu armament prin Romtehnica s-au făcut în anii 90, iar în 1999 procurorii de atunci au aruncat în aer rețeaua generalilor din MApN și pe traficantul Shimon Nahor, cetățean româno-israelian. Mai suntem câțiva jurnaliști care știm ce am investigat și scris atunci despre afacerea cu arme și embargoul ONU. Cei din televiziuni îi pot invita în emisiuni, că să povestească, pe Adina Anghelescu, Mirel Curea, Sorin Roșca Stănescu, Răzvan Savaliuc.

Nimic, absolut nimic nu seamănă în comerțul cu arme cu elucubrațiile lui Marius Isăilă din stenogramele ce redau dialogul lui cu Octavian Berceanu, fostul activist și director al Gărzii de Mediu din partea USR.

Redau un fragment de noaptea minții, care l-ar fi făcut pe orice om normal, care nu urmărea vreun scop, să pună capăt discuției. Sunt absolut sigură că specialiștii în astfel de comerț, dacă au citit propunerile lui Isăilă din stenograme, s-au prăpădit de râs.

„ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: El mi-a zis: dacă domnu ministru', am ieșit de la el și-mi confirmă…că e totul ok și că se rezolvă și că măcar primesc draftu' de contract, adică pe alea vechi, pe…alea vechi…

BERCEANU OCTAVIAN-ALEXANDRU: Îhîm!

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Mi-a zis: în secunda unu-mi spui cât trebuie și seara…în 24 de ore ai toții banii care…pe care mi-i spui! Ai înțeles? Io îți spun, tu-mi zici: bă, Ovi, (neinteligibil) nu muncim degeaba…

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Și, bineînțeles, pentru asta domnu' ministru tre să spună cât trebuie! Și io plătesc! Simplu ca bună ziua! Ai înțeles? Da' e…trebui ordin de ministru, altfel…c-a zis: bă, la mine-au venit tot felul de generali, tot felul de…agarici. Ai înțeles? Și el mi-a, mi-a zis: mai am nevoie de domnu' ministru, eu vreau să-i explic…ce pot să fac pentru România! Câți bani pot s-aduc pentru România!”.

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Io îi aduc! Și vă…îi duc unde zice domnu' ministru! Și domnu' ministru este-n echipă cu noi! Că el nu va fi ministru o veșnicie!”.

Octavian Berceanu, despre care se spune că el a sesizat procurorul despre intențiile lui Marius Isăilă și avea tehnică de înregistrare pe el, a mers mai departe. Doar că, pe măsură ce dialogul (de fapt un monolog) avansa, realizezi că acest Isăilă ori e dus cu pluta, ca orice escroc, ori joacă un rol.

Se va cere pentru Marius Isăilă o expertiză psihiatrică?

Spre exemplu, aruncă o informație eronată - 30 de miliarde de la Comisia Europeană - doar pentru a-l impresiona pe Berceanu sau pentru că habar n-are sau pentru că, în ansamblul demersului verbal, i se poate cere o expertiză psihiatrică? Să nu uităm că omul, fost senator, are o condamnare anterioară tot pentru trafic de influență și înșelătorie. Sunt lucruri care îi pot fi de ajutor unui avocat priceput și favorabile acestui „traficant de arme și influență”, în prezent arestat într-un dosar într-o fază incipientă.

"ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: El (n.r. bulgarul traficant) e cu-americanii! Mi-a zis: bă, s-a schimb… s-a mișcat bine, zice: al tău nu vrea mă, bani, ministru? Ce (expresie trivială) mea? Voi sunteți nebuni? V-aduc…vă umplu de bani! Voi n-ați înțeles…în Albania, pentru c-au vândut armamentu', au devenit miliardari peste noapte! I-a făcut pe miniștri miliardari! Peste noapte! Mi-a zis: bă, voi nu vă dați seama câți bani vin! Sunt 30 de miliarde doar pe programul RE-ARMY! Treij de miliarde de la Comisia Europeană! Zice: bă, voi…voi nu vă dați seama că io pot să vă fac…vă bag bani în buzunar? Și nu, atenție! Totul legal, nu faceți nimic în plus sau în minus! Io am…unde deschid ușa, io deschid ușa! Și vă deschid ușa: NATO, Ambasada Statelor Unite, Germania! Așa deschid ușa, nu deschid altfel!”.

Discuțiile de mai sus s-au purtat, după cum spun procurorii, în zilele de 9, 15 și 24 octombrie.

Octavian Berceanu a afirmat că nu-l cunoștea dinainte pe Isăilă (dat afară din PSD în 2014), însă când i-a auzit propunerea s-a dus și l-a denunțat procurorilor. Nu știm cum și de ce Marius Isăilă l-a ales pe Berceanu ca să-i facă propunerea de șpagă pentru ministrul Apărării, dacă acesta va interveni asupra conducerii Romtehnica pentru atribuirea contractelor. Suma de un milion de euro „la geantă” apare ca ofertă pentru semnarea contractului cu Romtehnica, de darea unei ordonanțe de guvern și de implicarea ministrului în urgentarea procedurilor. Altă „geantă” cu bani se putea pregăti pentru campania electorală a lui Cătălin Drulă.

Marile întrebări

1.Octavian Berceanu l-a informat pe ministrul Ionuț Moșteanu de demersurile pe care le făcea Marius Isăilă ca să-l compromită?

2.În ce dată a fost audiat ca martor ministrul Moșteanu? Procurorii au lucrat foarte repede dosarul, dacă ultima convorbire între Isăilă și Berceanu s-a petrecut în 23 octombrie, iar în 7 noiembrie cazul a izbucnit în presă.

3.Procurorii l-au identificat pe Bulgarul plin de bani în numele căruia Isăilă îi făcea ofertele lui Berceanu?

4.De ce procurorii nu au lăsat acțiunea de corupere să curgă și să-l prindă în flagrant pe Marius Isăilă când dădea geanta cu un million de euro? Din anii 90 și până prin 2007, așa se proceda.

5.Dosarul „Șpagă pentru Moșteanu” a fost scos rapid în media pentru a-l pune în umbra pe cel cu premierul Bolojan și Regele Puilor din Vaslui? Sau procurorii au vrut să arate preocupările demnitarilor din fruntea țării?