Fifor: Lăsați-o mai moale cu fostul senator PSD în cazul lui Isăilă. A fost dat afară în 2014

Deputatul PSD Mihai Fifor a reacționat, sâmbătă, față de modul în care presa și unele comentarii publice se referă la Marius Iisăilă, implicat într-un caz de tentativă de cumpărare de influență a ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu. Fifor a calificat drept „prostie” etichetarea lui Iisăilă drept „fost senator PSD”, precizând că acesta a fost exclus din PSD în 2014 și ulterior a activat în UNPR.

Doamne, cât se mai vântură prostia asta cu ‘fost senator PSD’ în cazul personajului care se străduia să îl compromită pe Moșteanu. Isăilă, căci despre el este vorba, a fost dat afară din PSD în 2014, imediat după ce DNA a început urmărirea penală împotriva lui. Adică acum 11 ani și ceva, a scris Fifor pe Facebook.

Social-democratul a precizat că, după excluderea din PSD, Isăilă a trecut la UNPR și a activat ca senator UNPR aproximativ un an, până la condamnarea definitivă care a dus la revocarea mandatului său de senator. „Așa că lăsați-o mai moale cu ‘fostul senator PSD’, că nu ține. Știu că dă bine la public, dar de data asta nu ține. Încercați în altă parte...”, a mai comentat Fifor.

Direcția Națională Anticorupție (DNA) a anunțat, vineri, că o persoană care ar fi încercat să ofere suma de 1 milion de euro ministrului Apărării, crezând că acesta ar putea influența conducerea Romtehnica pentru a încheia contracte cu o firmă privată, a fost reținută de procurori și ulterior arestată preventiv pentru 30 de zile de Tribunalul București.

Persoana reținută este Marius Ovidiu Iisăilă, fost senator PSD de Dâmbovița. Iisăilă are o condamnare definitivă, din 2016, la cinci ani și patru luni de închisoare cu executare. Acesta fusese trimis în judecată tot de DNA pe 23 iulie 2014 pentru trafic de influență și instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Procurorii au precizat că, în datele de 9 și 15 octombrie, inculpatul ar fi promis indirect suma de 1 milion de euro prin intermediul unui martor, iar aceste promisiuni au fost reiterate pe 24 octombrie, cu convingerea că ministrul Apărării ar putea determina C.N. Romtehnica S.A., societate aflată sub controlul MApN, să semneze contracte comerciale cu firma respectivă.

„Infracțiunea de cumpărare de influență a fost săvârșită în stare de recidivă postexecutorie, inculpatul executând anterior o pedeapsă cu închisoarea aplicată pentru săvârșirea altor infracțiuni de corupție. Inculpatului i s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile”, a transmis DNA.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că a refuzat „categoric” orice întâlnire cu persoana reținută, că este martor în dosar și că sprijină „pe deplin” autoritățile pentru „clarificarea faptelor”