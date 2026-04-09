Mihai Fifor se declară îngrijorat după întâlnirea Donald Trump – Mark Rutte

Mark Rutte, secretarul general al NATO, a fost, miercuri, la Casa Albă mai bine de două ore, însă despre întâlnirea cu Donald Trump, președintele SUA, nu se cunoaște absolut nimic. Situația îl îngrijorează pe Mihai Fifor, deputatul PSD.

Pe Facebook, social-democratul a postat un mesaj prin intermediul căruia și-a arătat îngrijorarea cu privire la faptul că Trump și Rutte au preferat, până în prezent, să nu comunice nimic oficial.

“Zilele acestea, secretarul general al NATO, Mark Rutte, se află la Washington. Vizita lui la Casa Albă nu este un episod de protocol și nici o simplă întâlnire de rutină între secretarul general al NATO și președintele american Donald Trump. Ea are loc într-un moment de criză reală pentru Alianță: NATO a anunțat oficial deplasarea lui Rutte la Washington în perioada 8–12 aprilie 2026, inclusiv întâlnirea din 8 aprilie cu Donald Trump, într-un context tensionat, marcat de nemulțumirile Washingtonului față de poziționarea unor aliați europeni și de semnalele tot mai dure privind angajamentul american în NATO.

Ce știm despre întâlnirea de aproape două ore dintre președintele Trump și Mark Rutte? Nimic. De ce? Pentru simplul fapt că nimeni nu a comunicat oficial nimic.

Tăcere. Ceea ce este fără precedent”, a scris Fifor.

În continuare, Mihai Fifor este de părere că relația dintre SUA și NATO s-a degradat în ultimele luni, de aici și lipsa de comunicare a părților după întâlnirea de miercuri.

“Faptul că această vizită este lăsată intenționat să treacă aproape neobservată spune, de fapt, foarte mult despre cât de mult s-a degradat normalitatea strategică dintre SUA și NATO. Când secretarul general al NATO merge la Casa Albă pentru a gestiona o relație aflată sub presiune, nu mai vorbim despre diplomație curentă. Vorbim despre un semnal de alarmă privind însăși coeziunea politică a NATO”, a mai scris Fifor.

Deputatul PSD nu vede cu ochi buni faptul că administrația SUA nu a avut, după întâlnire, o reacție publică relevantă.

“Dar partea cu adevărat neobișnuită – și gravă – vine după această întâlnire. Casa Albă nu a avut nicio reacție publică relevantă. Niciun comunicat clar. Nicio poziționare strategică. Nici măcar acel ‘readout’ standard care, în mod normal, însoțește orice întrevedere la acest nivel.

Or, nu vorbim despre o întâlnire informală sau despre o vizită privată. Vorbim despre secretarul general al NATO în Biroul Oval, într-un moment în care se discută explicit despre viitorul angajamentului american în Alianță.

În mod normal, o astfel de întâlnire este urmată de un mesaj de reasigurare. De clarificare. De întărire a angajamentelor. Acum nu avem nimic. Iar în limbaj diplomatic, tăcerea nu este niciodată neutră. Este, în sine, un mesaj.

Fie nu există nimic pozitiv de comunicat – ceea ce ar indica un blocaj real între Washington și NATO. Fie există un dezacord atât de profund încât administrația americană a ales să nu îl expună public”, a scris Fifor.

În final, social-democratul a admis că SUA nu poate ieși, unilateral, din NATO, însă tensiunile existente nu sunt menite să aducă liniștea într-o perioadă internațională tulbure.

“Între timp, efectele se văd deja: simpla posibilitate a unei retrageri sau a unei diminuări a angajamentului SUA împinge capitalele europene să caute alternative de securitate și să accelereze discuțiile despre autonomie strategică. Chiar și fără o decizie formală, incertitudinea produsă la Washington începe să redeseneze arhitectura de securitate a Europei. Sigur, există și o frână instituțională: președintele SUA nu poate retrage unilateral țara din NATO fără aprobarea Congresului. Dar aceasta este doar o garanție juridică, nu una strategică. Pentru că un președinte ostil Alianței poate bloca, întârzia sau goli de conținut angajamentul american chiar și fără o ieșire formală. De aceea, vizita secretarului general Rutte trebuie citită ca un moment de maximă importanță strategică.

Iar concluzia este una simplă și rece: nu faptul că nu s-a spus nimic este problema, ci faptul că nu s-a putut spune nimic. Iar asta, într-o astfel de relație, spune totul”, a încheiat Fifor.