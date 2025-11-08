Denunțătorul Berceanu, despre cazul Isăilă și milionul de euro pentru Moșteanu: Totul a fost raportat autorităților

Fostul șef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, care ar fi denunțătorul în dosarul milionului de euro pentru Ionuț Moșteanu, a venit sâmbătă cu precizări referitoare la ancheta DNA în care este menționat ca martor. Berceanu a explicat că, la începutul lunii septembrie, a fost invitat la o întâlnire într-un spațiu public, sub pretextul oferirii de consultanță pentru un proiect în domeniul protecției mediului, și că în cadrul acesteia i s-a propus să participe la o schemă de afaceri ce viza industria de armament. Ulterior, fostul șef al Gărzii de Mediu a informat organele competente și a colaborat cu autoritățile.

„Având în vedere informațiile apărute recent în spațiul public privind menționarea numelui meu într-un dosar aflat în instrumentarea Direcției Naționale Anticorupție, în calitate de martor, și ținând cont de faptul că investigația este în prezent în desfășurare, doresc să formulez următoarele precizări: Am acționat în deplină conformitate cu legea și cu propriile convingeri, considerând că orice cetățean are datoria morală și legală de a semnala faptele care pot aduce atingere siguranței naționale”, a scris Berceanu pe Facebook.

El amai spus că nu poate oferi detalii suplimentare până la finalizarea anchetei, dar a confirmat că întâlnirea inițială a avut loc în calitate de specialist în politici de mediu și că ulterior i s-a propus implicarea într-o schemă de afaceri din industria de armament. „Nu am cunoscut anterior persoana care m-a contactat și nu există între noi relații de prietenie sau colaborare, contrar informațiilor eronate vehiculate în presă”, a adăugat fostul șef al Gărzii de Mediu.

Berceanu a afirmat că a informat imediat autoritățile și a colaborat pe parcursul procedurilor legale, subliniind că doar prin onestitate, transparență și curaj poate fi construită o societate dreaptă și integră. „Rămân ferm împotriva oricăror forme de corupție, indiferent de context, și consider că fiecare dintre noi are responsabilitatea de a o combate”, a precizat el.

Direcția Națională Anticorupție a anunțat vineri că o persoană a încercat să ofere un milion de euro ministrului Apărării, crezând că acesta își poate exercita influența asupra conducerii Romtehnica pentru a încheia contracte cu o firmă privată. Persoana în cauză a fost reținută de procurori și ulterior arestată preventiv pentru 30 de zile de Tribunalul București, pentru cumpărare de influență.

Potrivit procurorilor, în 9 și 15 octombrie, inculpatul ar fi promis, indirect printr-un martor, suma de un milion de euro pentru ministrul Apărării, promisiuni reiterate și pe 24 octombrie. Acesta credea că ministrul Apărării ar putea influența conducerea C.N. Romtehnica S.A., societate cu acționar unic MApN, să încheie contracte comerciale cu o companie privată. DNA a precizat că infracțiunea de cumpărare de influență a fost săvârșită în stare de recidivă postexecutorie, inculpatul având anterior o condamnare pentru alte infracțiuni de corupție.

Persoana reținută este fostul senator PSD de Dâmbovița, Marius Ovidiu Isăilă, condamnat definitiv în 2016 la cinci ani și patru luni de închisoare cu executare. Acesta fusese trimis în judecată de DNA încă din 23 iulie 2014, pentru trafic de influență și instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Ministrul Apărării, Ionuț Mosteanu, a declarat, după arestarea persoanei care a încercat să-i cumpere influența, că a refuzat categoric orice întâlnire cu aceasta, că este martor în dosar și că sprijină pe deplin autoritățile pentru clarificarea faptelor.