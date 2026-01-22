Fostul senator Isăilă usține că nu știe cum arată un milion de euro. Discuție cu Marian Ceaușescu la tribunal. Video

Fostul senator PSD Marius Ovidiu Isăilă a fost confruntat la tribunal de Marian Ceaușescu în legătură cu dosarul în care este acuzat de cumpărare de influență. Isăilă a declarat că nu știe „nici măcar cum arată un milion de euro”.

Avocata sa a sărit în ajutorul lui Isăilă când Marian Ceaușescu a început să pună mai multe întrebări. Ea a oferit explicații suplimentare despre procedurile judiciare.

„Momentul transmiterii rapidității unui act de sesizare nu poate fi doar pe ideea că sunt probleme concrete. Poate exista un alt criteriu, de aducere a actului de sesizare în instanță, care să denote alte lucruri”, a spus aceasta.

Fostul senator a fost eliberat pe 20 noiembrie 2025, după 13 zile de arest preventiv, prin decizia judecătorilor Curții de Apel București. Instanța a dispus plasarea lui sub control judiciar pentru 60 de zile.

Contestația lui Isăilă la arestul preventiv, dispus de Tribunalul București, a fost judecată de un complet de divergență la Curtea de Apel București, după ce cele două judecătoare din complet nu s-au înțeles asupra măsurii. Intervenția unei a treia judecătoare, Violeta Elena Georgescu Ashemimry, președinta Secției I Penală, a dus la decizia de eliberare.

Fostul senator este acuzat că ar fi încercat să ofere un milion de euro ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, pentru ca acesta să influențeze conducerea Romtehnica SA în vederea încheierii unor contracte cu o firmă privată. Procurorii susțin că faptele ar fi avut loc între 9 și 15 octombrie 2025, prin intermediul unui martor implicat în dosar.

Fostul senator a contestat măsura arestării, invocând lipsa probelor suficiente și presupusele trunchieri ale interceptărilor din dosar. De asemenea, a susținut că pedeapsa este disproporționată și că merită să fie cercetat în libertate, argumentând că a colaborat cu anchetatorii.

Procurorii au reamintit instanței că Isăilă se află în recidivă, fiind anterior condamnat pentru fapte de corupție, și că eliberarea condiționată nu exclude riscul săvârșirii unor noi infracțiuni.

Pe 7 noiembrie 2025, Tribunalul București dispusese arestul preventiv pentru 30 de zile, însă acesta a fost contestat, iar decizia finală a fost amânată inițial.

În trecut, în 2016, fostul senator a fost condamnat la 5 ani și 4 luni de închisoare pentru trafic de influență și instigare la fals la Curtea Supremă, iar dacă va fi găsit vinovat în prezent, riscă între 2 și 7 ani de închisoare, la care se adaugă restul pedepsei din condamnarea anterioară.

Ionuț Moșteanu a confirmat că a existat o tentativă de cumpărare a influenței sale, afirmând că a refuzat categoric orice întâlnire și că sprijină ancheta autorităților.

„Știu că deranjez multe socoteli ca ministru al Apărării și probabil de aceea s-au înmulțit atacurile și fake news-urile împotriva mea. Nu mă voi da la o parte niciun milimetru”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.