Politica

Nicușor Dan se va întâlni marți cu Emmanuel Macron la Palatul Élysée

Comentează știrea
Nicușor Dan se va întâlni marți cu Emmanuel Macron la Palatul ÉlyséeSursa foto: X.com
Din cuprinsul articolului

Președintele Nicușor Dan se va întâlni marți cu președintele francez Emmanuel Macron la Palatul Elysee. Șeful statului se află într-o vizită oficială în Franța, iar în cursul zilei de marți se va întâlni cu primarul Parisului, Anne Hidalgo, și va participa la inaugurarea aleii „Nicolae Titulescu” din Parcul Monceau.

Nicușor Dan se va întâlni cu Emmanuel Macron la Palatul Elysee

Președintele Nicușor Dan se va întâlni cu reprezentanți ai companiilor economice franceze, într-un eveniment organizat de Mișcarea Întreprinderilor din Franța (Medef), de la ora 9.30.

De la ora 12:30, șeful statului va avea o întrevedere cu primarul Parisului, Anne Hidalgo, iar la 13.30 va participa la inaugurarea aleii „Nicolae Titulescu” în Parcul Monceau. La ora 14.00, Nicușor Dan se va întâlni cu președintele Franței, Emmanuel Macron, la Palatul Elysée.

Șeful statului s-a întâlnit cu reprezentanții comunității românești din Franța

Marți, de la ora 17.50, șeful statului va vizita fabrica Thales. Luni seară, Nicușor Dan s-a întâlnit cu reprezentanții comunității românești din Franța. Șeful statului  le-a transmis românilor din Franța că își dorește un dialog cât mai intens pe teme economice, sociale și academice, din care să aibă de câștigat toate părțile implicate.

Ministrul Energiei: Atacurile asupra Ucrainei a obligat Chișinăul să importe 270 MW din România, cost estimat 300–400 €/MWh
Ministrul Energiei: Atacurile asupra Ucrainei a obligat Chișinăul să importe 270 MW din România, cost estimat 300–400 €/MWh
Călin Georgescu, afirmații neașteptate despre primul tur al prezidențialelor de anul trecut
Călin Georgescu, afirmații neașteptate despre primul tur al prezidențialelor de anul trecut
Emmanuel Macron

Emmanuel Macron. Sursă foto: Facebook

Marți, programul va continua cu întâlnirea cu președintele Parlamentului Marelui Ducat de Luxemburg, Claude Wiseler, la ora 13:15, și se va încheia cu o întrevedere cu comunitatea românească din Franța, la ora 21:00.

Mesajul lui Nicușor Dan despre România

Șeful statului a transmis că, în ciuda unor percepții și a pasiunilor mari ale poporului latin, România are astăzi maturitatea de a se autoevalua și de a ști ce poate. El a subliniat dinamismul sectorului privat și buna credință, într-o oarecare măsură, a administrației.

Nicușor Dan a afirmat că România a început să știe ce vrea și că, față de anul trecut, au fost învățate lecțiile necesare. Președintele a explicat că s-a început un proces de reconciliere între administrație și societate.

 

 

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:03 - Anca Alexandrescu, poveste de dragoste cu un medic celebru. Care vine cu un bagaj complicat...
12:00 - Tabăra lui Georgescu, ciuruită la Marș TV
11:54 - Ministrul Energiei: Atacurile asupra Ucrainei a obligat Chișinăul să importe 270 MW din România, cost estimat 300–400...
11:46 - Urmărire ca în filme în Olt. Un șofer a refuzat să oprească și a sunat la 112
11:33 - Călin Georgescu, afirmații neașteptate despre primul tur al prezidențialelor de anul trecut
11:26 - Trump permite vânzarea ce cipuri AI Nvidia către firmele chineze

HAI România!

Tabăra lui Georgescu, ciuruită la Marș TV
Tabăra lui Georgescu, ciuruită la Marș TV
Bătălia pentru București. Mai mult decât administrație. Noua Ordine Mondială. SUA și Planul de Pace
Bătălia pentru București. Mai mult decât administrație. Noua Ordine Mondială. SUA și Planul de Pace
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!

Proiecte speciale