Nicușor Dan se va întâlni marți cu Emmanuel Macron la Palatul Élysée

Președintele Nicușor Dan se va întâlni marți cu președintele francez Emmanuel Macron la Palatul Elysee. Șeful statului se află într-o vizită oficială în Franța, iar în cursul zilei de marți se va întâlni cu primarul Parisului, Anne Hidalgo, și va participa la inaugurarea aleii „Nicolae Titulescu” din Parcul Monceau.

Președintele Nicușor Dan se va întâlni cu reprezentanți ai companiilor economice franceze, într-un eveniment organizat de Mișcarea Întreprinderilor din Franța (Medef), de la ora 9.30.

De la ora 12:30, șeful statului va avea o întrevedere cu primarul Parisului, Anne Hidalgo, iar la 13.30 va participa la inaugurarea aleii „Nicolae Titulescu” în Parcul Monceau. La ora 14.00, Nicușor Dan se va întâlni cu președintele Franței, Emmanuel Macron, la Palatul Elysée.

Marți, de la ora 17.50, șeful statului va vizita fabrica Thales. Luni seară, Nicușor Dan s-a întâlnit cu reprezentanții comunității românești din Franța. Șeful statului le-a transmis românilor din Franța că își dorește un dialog cât mai intens pe teme economice, sociale și academice, din care să aibă de câștigat toate părțile implicate.

Marți, programul va continua cu întâlnirea cu președintele Parlamentului Marelui Ducat de Luxemburg, Claude Wiseler, la ora 13:15, și se va încheia cu o întrevedere cu comunitatea românească din Franța, la ora 21:00.

Șeful statului a transmis că, în ciuda unor percepții și a pasiunilor mari ale poporului latin, România are astăzi maturitatea de a se autoevalua și de a ști ce poate. El a subliniat dinamismul sectorului privat și buna credință, într-o oarecare măsură, a administrației.

Nicușor Dan a afirmat că România a început să știe ce vrea și că, față de anul trecut, au fost învățate lecțiile necesare. Președintele a explicat că s-a început un proces de reconciliere între administrație și societate.