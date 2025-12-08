Nicușor Dan, mesaj de Ziua Constituției României: Este referința democrației noastre

Președintele Nicușor Dan a declarat, de Ziua Constituției României, că țara are nevoie de echilibru, profesionalism și decizii ancorate în lege, iar doar prin aceste principii poate deveni un stat modern și sigur. „Marcăm astăzi Ziua Constituției României, moment care ne invită să privim cu seriozitate la modul în care funcționează statul și la responsabilitatea pe care o avem față de regulile care asigură un echilibru în societate”, a mai transmis președintele, potrivit Administrației Prezidențiale.

Potrivit șefului de stat, Constituția reprezintă punctul de referință al democrației și instrumentul prin care sunt garantate libertățile cetățenilor, separația puterilor și funcționarea instituțiilor în limite „clare și previzibile”.

„Experiența ultimelor decenii arată limpede că România progresează atunci când respectă ordinea constituțională și stagnează atunci când ignoră acest cadru. Pentru țara nostră, stabilitatea instituțională și statul de drept nu sunt simple principii, ci condiții de securitate națională, de dezvoltare economică și de încredere publică”, a mai afirmat Nicușor Dan.

Președintele a declarat că România are nevoie de instituții care își exercită competențele cu „rigoare”, de proceduri aplicate uniform și de o cultură a legalității pe care societatea să o împărtășească. „Proiectele majore ale României, de la modernizarea administrației la întărirea capacității de apărare, depind de acest fundament”, a mai spus acesta.

El a adăugat: „Respectarea Constituției înseamnă nu doar limitarea abuzului de putere, ci și capacitatea statului de a acționa eficient, responsabil și transparent. Este baza unui contract public în care fiecare cetățean știe că are drepturi protejate și autorități care funcționează predictibil”.

Nicușor Dan a declarat că își reafirmă angajamentul de a întări ordinea constituțională și mecanismele statului de drept. El a subliniat că România are nevoie de echilibru, profesionalism și decizii ancorate în lege, condiții prin care poate deveni un stat modern.

„Transmit tuturor românilor un mesaj de responsabilitate și de încredere. Stabilitatea democratică este o construcție care se consolidează zi de zi, iar România trebuie să continue în această direcție, cu luciditate și cu respect pentru regulile care ne protejează pe toți”, a mai spus acesta.