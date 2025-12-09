Horoscopul lui Dom’ Profesor, 10 decembrie 2025. Mina Ermog și „cumpărați produse europene”

Pe 10 decembrie s-au născut César Franck, Emily Dickinson, Dorothy Lamour, Leopoldina Bălănuţă, Sile Dinicu, Toni Grecu.

„Evenimentul Zilei" din 10 decembrie 1901, a fost decernarea primului Premiu Nobel. În aceiaşi zi, 10 decembrie, dar în anul 1896 Alfred Bernhard Nobel, în reproducerea din titlu - suedezul cel patriot, inventiv, mândru şi foarte bogat, înceta din această viaţă, încredinţându-şi sufletul Marelui Arhitect.

Mason de grad înalt, Preaputernic Mare Suveran şi Venerabil al Marii Loje scandinave "Steaua Polară" din care făceau parte regi şi personalităţi marcante, Nobel era un spirit evoluat, un savant, de o inteligenţă deosebită. Invenţia lui capitală a fost dinamita, o îmbibare cu capricioasa, dar mortala, nitroglicerină, a pământului de kiselgur. Pe care apoi, a regretat-o! Şi a întrezărit ce armă de distrugere în masă a pus în mâna "maimuţelor războinice".

Ei, aici sunt multe de discutat! Testamentul nu era singurul testament, dar era datat, cu cerneală de altă culoare, ca fiind cel mai recent. Familia lui Nobel s-a războit mult timp cu profitorii care beneficiau de banii masonului suedez. Ca peste tot, în jurul bogatului industriaş se oploşise o gaşcă de paraziţi, de lepre, care jinduiau la marea avere. Cu vorbe mari şi idealuri înalte, l-au convins pe Nobel să facă un testament în favoarea... "unui spirit înaintat care în anul respectiv a adus cele mai mari servicii umanităţii"!

Gurile rele spun, şi eu cred că acesta este adevărul, că testamentul final şi cel bun, care exprima voinţa lui Alfred Nobel este cel care împărţea averea în două jumătăţi, o jumătate familiei şi cealaltă unui singur premiu Nobel, pentru cea mai semnificativă, importantă, contribuţie anuală în serviciul oamenilor.

Acesta este un adevărat crez de mason! Premiul, un premiu, subliniez, urma să fie decernat în ziua săvârşirii sale din această viaţă. Subliniez, din nou, ca un fel de pomană pentru sufletul lui...

În decursul timpului Premiul Nobel a devenit o afacere. În primul rând politică. Au şi scandinavii ticăloşii lor, care au profitat şi au deturnat complet spiritul premiului imaginat de masonul Alfred Bernhard Nobel. L-au răstălmăcit şi au inventat o diversitate de domenii. O negustorie oarecare, ca într-un supermarket ieftin. De exemplu se spune premiul Nobel pentru economie. Nimic mai fals, altă minciună!

Premiul pentru economie în "amintirea lui Alfred Nobel", este decernat de Risk Bank şi Banca Regală a Suediei începând din 1969. Nu este un premiu menţionat nici măcar în testamentul falsificat...

Astăzi este o zi oarecum liniştită din punct de vedere astrologic, cu foarte puţine aspecte. Sunt avantajaţi oamenii modeşti care nu au ambiţii nefondate şi ifose ridicole. Sarea pământului, baza piramidei pe care se caţără parveniţii...

„Oamenii cinstiţi şi modeşti sunt asupriţi. Mincinoşii fac averi. Magistraţii sunt corupţi şi adevărul a murit. Cu siguranţă, vine Sfârşitul Lumii” – când credeţi că au fost scrise toate acestea? Acum aproape şase mii de ani, pe o tăbliţă de lut ars, cu cuneiforme, scriere găsită pe undeva, pe lângă Nimrud. Nimic nou, mereu acelaşi probleme, se pare, de la începutul civilizaţiei umane...

Tradiţional, în "Kalendar" este Mina Ermog, denumire creştinată a unui vechi obicei druidic, probabil împrumutat de daci din Vestul Europei. Sincretismul religios şi schimburile culturale erau în antichitate mult mai dense şi mai dese decât ne imaginăm.

Ca să vă daţi seama de sincretismul religios şi de împrumuturile dintre religii, să ştiţi că primul steag al ortodoxiei avea culoarea... verde, astăzi culoarea şi simbolul preferat al islamului.

Ei bine, obiceiul vechi de patru-cinci mii de ani de Mina Ermog, (ce denumire, parcă ar fi din Stăpânul Inelelor) este că se pun într-un vas cu apă neîncepută, de izvor, trei ramuri de vişin, trei de prun şi trei de zarzăr. De vor îmboboci, când şi în ce procent, în care combinaţie, este noroc şi prilej de prezicere. Dar foarte puţini mai ştiu secretul celor „nouă mlădiţe” cum fac ele şi desfac viitorul şi destinul. Mai sunt câţiva "sourciers" şi "loup-garou" în Sudul Franţei şi "warlocks" în Marea Britanie care spun vorbele şi fac gesturile. Cât or mai putea şi ei...

În altă ordine de idei, sau în aceiași, Guillaume Narguet, de la Radio Praga Internațional mi-a trimis mai multe informații. Pe una am gasit-o... interesantă!

Republica Cehă se numără printre cele nouă state membre ale Uniunii Europene care, luni, au cerut tuturor celor 27 de state membre să dea dovadă de extremă prudență în ceea ce privește sprijinirea industriei europene prin intermediul programelor „Cumpărați produse europene” sau „Fabricat în Europa”. Această idee, care își propune să încurajeze sectorul public să achiziționeze mai multe produse fabricate în UE, este susținută în special de Franța.

Potrivit ministrului ceh al Industriei, Lukáš Vlček, care a participat la întâlnirea cu omologii săi de la Bruxelles, deși Europa trebuie să protejeze anumite sectoare strategice, cum ar fi cel siderurgic, ea nu trebuie totuși să se izoleze și să rămână deschisă investițiilor cu valoare adăugată mare din alte țări, pentru a nu-și prejudicia propriile interese.

„Orice formă de preferință europeană trebuie să evite orice consecințe neintenționate asupra deschiderii sau integrității pieței unice”, se arată în documentul ceh, o notă neobligatorie destinată discuțiilor și semnată de Estonia, Finlanda, Irlanda, Letonia, Malta, Portugalia, Suedia și Slovacia. Potrivit agenției cehe de știri ČTK, Germania, Polonia și Ungaria și-au exprimat, de asemenea, sprijinul pentru această inițiativă de la Praga.

Se așteaptă ca, Comisia Europeană să prezinte în curând propuneri menite să consolideze industriei europene, reducând în același timp emisiile de CO2 și stimulând producția de tehnologii curate. Aceste propuneri ar include cerințe de acordare a priorității bunurilor fabricate local, cu scopul de a reduce dependența UE de importuri, în special din China.

Cu toate că în comunicat se menționează China, statele semnatare doresc să-și protejeze relațiile comerciale cu SUA. În diplomație este vorba de o gândire în patru dimensiuni.

Pentru că, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, spaţiul, timpul şi gândul nu sunt aşa de diferite, după cum mâine este o altă zi!

BERBEC Astăzi nu îţi cad prea bine criticile prietenilor, dar, au dreptate, trebuie să recunoşti! Cu toate că nu eşti foarte încântat de ceea ce ţi se întâmplă, începi să cooperezi mai bine! Evita cafeaua (multă, că doar nu o să renunţi de tot), tutunul, alcoolul, piperul, orice te-ar irita si mai mult. Nu eşti în cea mai buna dintre zile, este luni şi ai un mijloc de săptămână mai greoi, mai bine astăzi ţine regim şi meditează, configurează, filozofează, dă curs comodităţii şi artei de a te simţi bine!

TAUR Eşti tonic şi optimist, ai o credinţă nestrămutată în partea bună a omului, în minuni şi miracole. Este perioada anului care te încântă. Azi, vezi cu ce cadouri împodobeşti pomul de Crăciun! Ai un prilej să te evidenţiezi profesional. Foloseşte-l, cu speranţa că o să iasă şi bani, nu numai laude. O veste bună de departe. Azi orice angajament, orice regulă devine brusc o povară. Până diseară îţi trece şi vei fi din nou liniştit, chiar bovin. Totuşi, o veste bună!

GEMENI “Dragostea este un lucru foarte mare!”, o întâlnire neaşteptată îţi aduce amintiri dulci-amare şi regrete târzii. Este prea târziu? Poate că da, poate că nu, dar eşti dator să încerci! Să îi spui unui Geamăn să nu fie superficial este cum i-ai spune unei pisici să înoate! Pisica înoată, nu aveţi nicio grijă, dar nu îi place! Dupa orele de la serviciu este bine să te duci undeva unde să te relaxezi şi vezi şi tu lumea ce mai face, poate la sală. O zi potrivită sa iei iniţiative curajoase, atât in domeniul tău de activitate, cât mai ales in relaţiile tale sentimentale.

RAC Spiritul tău pacifist şi dorinţa permanentă de armonie găseşte azi aprobarea şi adeziunea celor din jurul tău. Lumea s-a săturat de conflicte şi înfruntări, aşa că eşti în centrul atenţiei! Astăzi poţi profita de un chilipir curat, şi/sau poţi culege o parte din profiturile ce provin din aranjamentele altora. Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce ai de gând să faci. Dacă ai luat o hotărâre, apoi ţine-te de ea. Sigur, dacă vezi că nu merge şi nu merge, nu trebuie să dai cu capul în zid, schimbă modalitatea de abordare.

LEU Păstrează-ţi buna dispoziţie şi zâmbetul, orice s-ar întâmpla. Ai nişte invidioşi care s-ar bucura tare, dacă ţi-ar cădea faţa la auzul zvonurilor mincinoase! Ia vezi tu, cine sunt aceia? Nu promite nimic. Astăzi trebuie să alegi cu grijă modul de abordare a problemelor tale sentimentale. Este bine să fii convingător dar şi rabdător. Nu toate noutăţile trebuie spuse in gura mare, trebuie sa dai dovadă de mai multa diplomaţie şi tact in relaţiile cu colegii tăi.

FECIOARĂ Iar visezi castele în Spania şi câştiguri la loterie! Alo, alo, aici Pământul, te rog frumos, coboară printre noi! Visurile sunt bune, necesare, dar nu când ai atâtea facturi neplătite... Dragostea e bine aspectată. Astăzi evita schimbările bruşte de program şi mai ales nu lasa colegii de la serviciu sau rudele apropiate să aibă iniţiative păguboase. Cu toate că este o zi bună, evită nepăsarea şi nerăbdarea. Fii prudent şi precaut, mai ales în mijloacele de transport în comun!

BALANŢĂ Vremea neplăcută te influenţează negativ. Eşti enervat şi plictisit în acelaşi timp. Dacă ai un hobby, este bine, e exact timpul să te ocupi de el, ca să te bucuri un pic. Animăluţe, ai? Astăzi, în mai multe ocazii trebuie să dai dovadă de diplomaţie ca să eviţi conflictele, fără motiv şi inutile, de altfel. Fereşte-te de prietenii sau relaţii noi, aspectele stelelor nu te avantajează. Nu fii naiv, nu da crezare bârfelor, mai ales daca sunt evident opera unor persoane interesate sau dornice de avantaje sau glorie cu orice preţ.

SCORPION Fără motiv, astăzi eşti euforic! Îţi faci planuri peste planuri, chiar dacă nu ai timp şi banii necesari. Istoria vieţii tale sentimentale, afective, înregistrează un nou episod fierbinte! Zâmbeşte larg, spune o vorba buna şi mai câştigi un prieten. Nu trebuie sa călătoresti, stelele cel puţin aşa zic, iar dacă totuşi eşti obligat să pleci undeva, astăzi, trebuie sa fii foarte atent, in special la bagaje. Ai o propunere, mai veche, să câştigi mai mulţi bani. Toate felurile de a caştiga bani sunt la fel de onorabile pentru un om cinstit.

SĂGETĂTOR Intri în fază cu moralul la zero... Nimeni nu ştie de ce, de şase mii de ani savanţii cercetează acest lucru! Sfatul stelelor este să vorbeşti cât mai puţin şi să zâmbeşti cât mai mult! O problemă personală îşi poate găsi astăzi rezolvarea, ceea ce consideri o mare victorie. Atenţie, să nu te culci pe lauri! Este mai plăcut să stai cu un prieten şi să vorbiţi vrute şi nevrute, decat să te duci la cine ştie ce cantina populara. Astăzi, în a doua parte a zilei, posibile tensiuni ca urmare a unor veşti nu tocmai bune. Nu te descuraja. Necazul ţine numai azi.

CAPRICORN O zi bună, spre foarte bună! Găseşti nişte rezolvări miraculoase ale unora dintre problemele tale şi te poţi întâlni cu oameni de calitate, care îşi ţin cuvântul dat şi te pot ajuta. Oferă-ţi bucuria unei seri într-un cadru mai puţin convenţional. Oricum, eşti cam plictisit şi ceva nou sigur iţi face plăcere. Eşti avantajat mai ales în domeniul dragostei fie că eşti familist sau nu. Bate şi ţi se va deschide, caută şi vei găsi. Zâmbeşte şi vei fi mereu bine primit!

VĂRSĂTOR Eşti obligat de evenimente să iei unele decizii. Nici ţie nu prea îţi plac, dar poţi să susţii sus şi tare că sunt temporare. Trebuie să priveşti adevărul în faţă, totul se scumpeşte! O veste bună, de la rude sau prieteni de departe. Astăzi - calm şi diplomaţie în relaţiile cu cei apropiaţi. Lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în nici un fel. Se întâmplă lucruri, care te avantajează pe termen lung. Nu fii leneş, insistă acum, pentru că eşti într-o perioadă relativ favorabilă.

PEŞTI Zodie duală, o parte din nativi visează la şorici, ţuică, sarmale, cealaltă parte la sporturi de iarnă. Nu îţi ajunge timpul şi trebuie să te pregăteşti şi pentru o deplasare, călătorie! Astăzi trebuie să faci un mic efort. În sfera cooperării, colaborării, lucrului în echipă. Nu te risipi în multe direcţii, pierzi energie preţioasă şi fără rezultat. Deci, nu fugi după doi iepuri… Puţină iscusinţă, chiar şiretenie, nu strică, pentru rezolvarea problemelor de astăzi. Este bine să judeci lucrurile şi oamenii din mai multe puncte de vedere. Nu te lăsa impresionat doar de un aspect!