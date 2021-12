Toni Grecu revine cu un program de Revelion după ce în anii ’90 nu a fost înțeles cu primul lui spectacol dedicat Anului Nou. „Nu am mai fost lăsați o bună bucată de vreme să apărem”

„Nu prea mi-a fost dor pentru că nu m-am oprit din a face televiziune, dar am făcut-o în alte feluri, nu neapărat apărând pe micul ecran. Am scris, am produs, am făcut multe lucruri, pentru că televiziunea nu înseamnă doar apariția în fața camerei de luat vederi. Publicul se regăsește peste tot, și în online și la televiziune. Divertismentul se consumă peste tot, dar sunt modalități diferite de a-l produce. În online este un anumit tip, mai simplu, mai direct, fără perdea, mai natural, iar la televizor este mai sofisticat, complex, este o altă dimensiune. Este mai mare, mai scump și mai elaborat”, a povestit Toni Grecu pentru Evenimentul Zilei

Cu câteva zile înainte de show-ul de Revelion pe care l-a pregătit pentru Kanal D, Toni Grecu a rememorat prima lui reprezentanță la programul dedicat trecerii dintre ani. „Prima apariție a fost în anii ’90 și a fost și un scandal foarte mare atunci, programul era difuzat pe TVR. Am venit cu un alt stil de umor și a fost mare supărare legată de glume, se întrebau unde sunt glumele de altădată, cele cu care erau obișnuiți dinainte de Revoluție. Dacă țin bine minte nici nu am mai fost lăsați o bună bucată de vreme să apărem”, ne-a mai povestit comediantul. Anul acesta, va aborda o altfel de comedie, față de cum și-a obișnuit publicul. „De Revelion, avem un program diferit ca stil și abordare, față de ceea ce ați văzut în seara de Crăciun la Kanal D. E cu totul diferit de „Show în Târgul de Crăciun”. Acum avem o Gală elegantă, strălucitorare: „Gala Premiilor Eroii Comediei 2021”. Vom premia Eroii Comediei pe 2021, personaje care au devenit virale pe Internet sau subiect de știri și ne-au făcut să rădem”, a mai declarat pentru EVZ.

„România este condusă de un grup de umor”

Fără îndoială numele lui Toni Grecu este asociat cu satira politică, glumele lui despre conducătorii României făcând deliciul publicului ani la rândul. Din păcate, acest gen de comedie nu mai poate fi abordată astăzi, iar comediantul ne și explică care ar fi motivul. „Sunt mult mai ofertanți pentru public. Pentru noi sunt o „pacoste”, pentru că ei fac comedie mai bună decât noi și nu ai cum să faci parodie după parodie. Umorul politic a intrat într-o fază de așteptare. Este atât de multă cimedie directă, livrată de politicieni încât nu are rost să ne batem și noi capul. Sunt prea buni. Nu te poți lupta cu ceea ce vine natural de la politicieni. Este un umor ecologic, fără E-uri, fără conservanți. România este condusă de un grup de umor”, a povestit amuzat Toni Grecu. Cu sau fără „marfa” furnizată de politicienii români, actorul găsește însă resursele necesale pentru a furniza comedie de calitate, scenete pe care oamenii le așteaptă.

„Mă implic în tot ce numește conținut, de la idei, concept, până la interpretare, până când textul este jucat în fața camerei de către actor. Procesul nu este atât de sofisticat, dar nici simplu. Reprezintă un anumit tip de efort și multă răbdare. Este un efort de echipă, când faci comedy show pentru televiziune trebuie să lucrezi cu oameni. Echipa este mare, sunt peste 15 actori, fiecare joacă cel puțin două personaje, este un mecanism complex de producție. Nu e la îndemâna oricui, dar l-am învățat în timp și experiența din trecut ne folosește astăzi. E un tip de divertisment, ca cel pe care îl producem pentru Kanal D, foarte greu de făcut în online. Împlică niște forțe mari, multă lume și investiție puternică, este imposibil de făcut cu telefonul”.

„2021 a fost fabulos și dezastruos în egală măsură”

După spectacolul pe care îl va face în noaptea de Revelion la Kanal D, Toni Grecu se gândește serios să se reîntoarcă în fața camerelor de filmat, însă înainte de toate spera ca 2022 să vină cu mult mai multe suprize plăcute, printre care și revenirea la normalitate de care toți avem nevoie. „2021 a fost pentru mine un an dezastruos și fabulos în egală măsură. Dezastruos din cauza contextului dat de pandemie și problemelor generate de această cauză și un an foarte bun, care mi-a dat satisfacții pe parte profesională. Chiar m-am gândit că a fost un an incredibil. Niciodată nu am trăit un an atât de învolburat și de plin de evenimente și bune și rele. Rele au fost cele dramatice, de viață și de moarte. În noul an intru cu gânduri bune. Îmi doresc foarte tare să intrăm într-o normalitate, să revenim la ceea ce știm. Să nu mai fim stresați, să muncim și să trăim într-un mediu cu normalitate. Nu mai vreau nici teste, nici măști, nici distanțare socială, nici vaccin. Le-am făcut pe toate și le voi face cât va fi nevoie, dar nu mai vreau. M-am săturat și sper din suflet ca 2022 să aducă sfârșitul acestei perioade nefericite și să ne repună pe toți la locurile noastre, să ne vedem de viețile noastre și să ne bucurăm de tot ce este în jurul nostru”, a mai declarat Toni Grecu pentru EVZ.