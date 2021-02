Toni Grecu, fost membru al grupului Divertis, a trecut cu bine peste infectarea cu coronavirus. Dar, în cazul lui, lucrurile au fost foarte complicate. Pentru că a avut o formă care i-a pus mari probleme de sănătate. O experiență traumatizantă, care a provocat și sechele. „Am făcut o formă severă a boli. Din păcate, o parte din plămâni a dispărut!” Afirma Toni Grecu.

Vineri seara, el a povestit prin ce a trecut după ce s-a infectat. Ajuns la Spitalul Matei Balș, a fost martorul tragediei provocate de un incendiu.

Toni Grecu, dus de coronavirus chiar la Matei Balș. A trăit pe viu tragedia

„Filmul, pe care l-am trăit eu, în dimineața cu pricina, la ora cinci, când ușa salonului s-a izbit de perete. A intrat o asistentă fără combinezon și fără atașamentul specific pentru zona de COVID-19. A venit doamna speriată, a intrat repede, a deschis geamul, probabil ca să se evacueze surplusul de oxigen din salon.

Eram două persoane, un pat era liber. Eram eu și încă un domn și ne-a spus: „Treziți-vă, stați la marginea patului pentru că a luat foc spitalul!” Mă trezesc din somn, eram complet buimac, auzeam o sirenă și pe geam, cu coada ochiului, am văzut valuri de fum care se înălțau prin fața geamului. Nu îmi dădeam seama, eu eram dependent de oxigen în momentul acela, abia puteam să mă ridic să merg până la chiuvetă. Eram în plin tratament și în plină boală.” A povestit Toni Grecu la B1 TV.

„Am mers mai rapid, suta aia de metri”

„Pe mine m-a luat paramedicul respectiv de glugă și butelia într-o parte. Mai era o doamnă bolnavă, pe care o ținea asistenta cu cealaltă mână. Eu, mergând repede, i-am spus că nu mai pot. Și acum îmi sună în minte vorbele paramedicului care mă încuraja. Și îmi spunea „Haideți domnul Grecu să nu leșinați acum că mai e puțin până la salvare”.

Nu îmi venea să cred. Am mers mai rapid, suta aia de metri. Știu că am ajuns la salvare dar nu mai știu dacă am leșinat în ușa salvării sau după ce am urcat.” A mai afirmat Toni Grecu.