Celebrul actor de la Divertis, Toni Grecu, era internat la Spitalul de Boli Infecțioase Matei Balș în momentul în care incendiul a izbucnit.

Cu ajutorul echipelor de salvare, pacienții au putut fi mutați în alte spitale din Capitală pentru a fi tratați.

Toni Grecu s-a numărat printre cei „norocoși” care au reușit să fie salvați. El a fost mutat ulterior la Spitalul Sf. Pantelimon, unde este tratat acum.

Primele declarații ale soției lui Toni Grecu după ce a fost transferat de la Matei Balș

Cristina Grecu, soția actorului, a declarat că a aflat de incendiul de la Matei Balș de la prieteni. Speriată, la ora 6 dimineața și-a sunat soțul pentru a verifica dacă este bine.

Toni i-a spus soției că deja a fost mutat la Spitalul Sf. Pantelimon. „Era foarte speriat la telefon”, a spus Cristina Grecu.

„Am aflat din niște sms-uri trimise de prieteni la 6 dimineața, l-am sunat, era deja la SF. Pantelimon. Era, evident, speriat, dar peste câteva ore mi-a spus că se simte mai bine și că este ok.

Nu mi-a dat multe detalii, mi-a spus că a fost evacuat și că nu știe ce s-a întâmplat, detalii despre eveniment nu are.

Eu am primit numărul de telefon al șefei de la UPU Sf. Pantelimon de la o ziaristă și am sunat. Doctorița a fost foarte cooperantă, ulterior am primit și oficial din partea spitalului informații despre starea lui. Spitalul Matei Balș nu mi-a trimis nicio informare, nu mi-a spus nimic.

Era evident că se simte șocat în primul rând”, a declarat Cristina Grecu la Realitatea.

Ceva mai devreme, în urmă cu 10 zile, Toni i-ar fi spus soției că este foarte frig în saloanele spitalului. De asemenea, el i-ar fi povestit cum rudele altor pacienți aduceau aeroterme ca să-i încălzească.

„A fost frig, dar ne-au adus ăștia aeroterme”, i-a spus Toni Grecu soției acum 10 zile.

Ce spun medicii despre starea actorului?

„Este stabil în momentul de față. Se va interna pe secția de Terapie Intensivă.

Este cu o formă de insuficiență respiratorie hipoxenică și se aceea are nevoie de internare pe Terapie Intensivă. Dar nu necesită suport ventilator”, a declarat pentru Antena 3 purtătorul de cuvânt al Spitalului Pantelimon.