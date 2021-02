Pfizer dezvoltă a treiea doză de vaccin pentru cei care s-au injectat deja cu ambele doze. Compania spune că astfel s-ar putea întări organismul împotriva noilor variante mai agresive de coronavirus. Prin a treia doză, răspunsul imun ar putea fi de 10-20 de ori mai puternic.

Pfizer dezvoltă al treilea vaccin pentru cei care s-au injectat deja cu ambele doze

Studiul vizează două grupe de vârste. Voluntari între 65 şi 85 de ani şi între 18 şi 55 de ani. Testele companiei au început în mai 2020. Şi au constat în injectarea a două doze de vaccin la un interval de trei săptămâni. Studiul se alătură testelor pe care Pfizer le-a început deja cu o versiune modificată a vaccinului său împotriva variantei sud-africane.

Albert Bourla a declarat că, aşa cum se procedează în mod regulat în cazul vaccinului antigripal, oamenii trebuie să se vaccineze şi împotriva COVID-19.

Expert: În fiecare an trebuie să ne aplicăm doza de vaccin

Cea de-a treia doză va fi injectată la un an după administrarea primei doze, în luna mai din acest an. În fiecare an trebuie să ne aplicăm doza de vaccin, pentru a fi protejaţi împotriva COVID-19. Este declaraţia directorul executiv al companiei, Albert Bourla.

Potrivit unui studiu publicat pe 18 februarie de revista New England Journal of Medicine (NEJM), vaccinul anti-COVID-19 dezvoltat de compania Pfizer are o reacţie diminuată împotriva variantei sud-africane de coronavirus, cunoscută sub numele de B.1.351, însă, chiar şi aşa, pare suficient de puternic pentru a neutraliza virusul.

Studiul va evalua siguranța și tolerabilitatea unei a treia vaccinări

Participanții vor fi evaluați în momentul în care primesc a treia doză, apoi la o săptămână și la o lună după aceea. Pfizer și BioNTech intenționează să studieze capacitatea serurilor de la acei participanți cu scopul de a neutraliza tulpinile SARS-CoV-2, se arată în comunicatul companiei.

Totuşi, o echipă de cercetători de la Şcoala de medicină a Universităţii din Texas, Galveston, care a realizat studiul, a avertizat împotriva unor limitări precum lipsa unei examinări sistematice a mutaţiilor individuale şi potenţialul acestor mutaţii de a altera efectul neutralizator.