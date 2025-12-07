Lovitură pentru cofondatorul Sheriff. Ucraina blochează activele lui Victor Gușan în urma unei investigații privind sprijinul pentru armata rusă. Video

Republica Moldova. Autoritățile ucrainene au înghețat o parte dintre activele omului de afaceri Victor Gușan, cofondatorul holdingului „Sheriff”, după ce procurorii de la Kiev au constatat că firme apropiate acestuia ar fi furnizat componente și servicii pentru complexul militar-industrial al Federației Ruse. Decizia de punere sub sechestru, confirmată de o instanță ucraineană, este dezvăluită într-o anchetă recentă realizată de Zona de Securitate.

Potrivit documentelor obținute de jurnaliști, un judecător de instrucție a examinat solicitarea procurorului și a decis blocarea cotelor de participare ale lui Victor Gușan în mai multe companii înregistrate în Ucraina. Ancheta arată că aceste firme, controlate direct sau prin intermediari, ar fi implicate în livrarea de piese către întreprinderi rusești din sectorul militar.

Investigatorii notează că schema include companii intermediare, unele înregistrate în Federația Rusă, care duc în final către structuri ale holdingului „Sheriff”.

Jurnaliștii reamintesc că Victor Gușan deține cetățenia Republicii Moldova, a Ucrainei și a Federației Ruse. De-a lungul anilor, el ar fi profitat de statutul nerecunoscut al regiunii transnistrene, consolidând un conglomerat economic cu o poziție dominantă pe malul stâng al Nistrului.

Aici, Gușan locuiește într-o vilă somptuoasă și controlează grupul „Sheriff”, însă deține și afaceri extinse în Ucraina și în alte jurisdicții, inclusiv state membre UE și zone offshore.

Încă din 2022, autoritățile ucrainene au concluzionat că anumite structuri afiliate lui Gușan contribuiau financiar la acțiuni care amenințau securitatea și integritatea teritorială a Ucrainei.

Printre companiile vizate se numără uzina „Moldavizolit” din Tiraspol, înregistrată în 2003 și aflată în regiunea transnistreană. În 2008, aceasta a obținut statutul de furnizor secundar pentru nevoile Ministerului rus al Apărării, facilitând astfel implicarea sa în lanțul de aprovizionare către structurile militare.

După 2023, toate exporturile uzinei au fost supuse unor controale speciale, iar până în iulie 2024 exporturile către Rusia, dar și către alte țări precum Cehia, Spania sau Ucraina, au fost interzise.

Zona de Securitate amintește că, într-o investigație anterioară, a prezentat în premieră stilul de viață al familiei Gușan, descris ca fiind marcat de opulență, proprietăți private, branduri exclusiviste, călătorii de lux și apariții la Festivalul de Film de la Cannes. Ancheta sublinia atunci influența enormă a familiei asupra regiunii transnistrene, pe care ar acționa ca un „guvern din umbră”.

Conform RISE Moldova, holdingul „Sheriff” reprezintă cea mai puternică structură economică de pe teritoriul transnistrean, cu afaceri ce acoperă aproape toate segmentele economiei locale: retail, carburanți, telecomunicații, hoteluri, alcool, sport, presă, bănci și asigurări. Doar pe malul stâng, compania contribuie anual cu zeci de milioane de dolari la bugetul regiunii separatiste.

Pe lângă imperiul din Transnistria, Gușan ar fi fondat companii și în Republica Moldova, Ucraina, UE și spații offshore, valorificând cetățeniile multiple pentru a-și extinde operațiunile comerciale.

Victor Gușan, originar din satul Carmanovo, raionul Grigoriopol, deține trei cetățenii moldovenească, rusă și ucraineană. În 1993, împreună cu partenerii săi, a pus bazele companiei „Sheriff”, prezentată atunci ca o soluție pentru stimularea economiei regiunii transnistrene nerecunoscute. La început, afacerile se limitau la comerțul cu țigări și băuturi alcoolice.

Autoritățile de la Chișinău au deschis ulterior un dosar penal care vizează compania „Sheriff”, fiind investigate infracțiuni precum spălarea banilor în proporții deosebit de mari și contrabanda. Poliția a confirmat că ancheta este încă în desfășurare, fără a oferi detalii suplimentare despre stadiul acesteia.

De-a lungul anilor, „Sheriff” s-a transformat în cel mai puternic conglomerat economic din regiune, extinzându-se pe aproape toate segmentele profitabile. Compania controlează rețele de supermarketuri, benzinării, servicii de telecomunicații și internet, iar clubul de fotbal Sheriff Tiraspol a devenit una dintre principalele sale vitrine externe.

Această acoperire economică conferă grupului o influență covârșitoare asupra vieții sociale și economice din stânga Nistrului.

Deși este considerat unul dintre cei mai puternici oameni din regiune, Victor Gușan rămâne o figură extrem de discretă. Nu acordă interviuri, nu participă la evenimente publice și există doar două fotografii cunoscute cu el. Nu ocupă funcții oficiale, însă influența sa se manifestă prin intermediul afacerilor și al membrilor familiei pe care îi susține.

Victor Gușan are doi fii, Victor și Evgheni, ambii cetățeni ai Republicii Moldova. Evgheni, fiul cel mic, ocupă funcția de „deputat” în Sovietul Suprem al regiunii separatiste, deși nu există înregistrări video ale discursurilor sale publice.

Conform biografiei promovate în campaniile electorale, acesta a absolvit Facultatea de Drept a Institutului de Antreprenoriat și Drept din Moscova, iar ulterior s-a alăturat grupului „Sheriff”, unde în 2012 a devenit director general adjunct pentru dezvoltare.

Soția lui Evgheni, Ecaterina Gușan, este cea mai vizibilă prezență publică a familiei. Cetățeană a Republicii Moldova, ea este activă pe rețelele sociale, unde postează frecvent imagini și detalii ce ilustrează un stil de viață luxos.

Ecaterina este dansatoare, psiholog, antreprenoare și mamă a trei copii. Se prezintă drept „cea mai bună coregrafă din 9 țări” și conduce studioul de dans Sunshine, fondat în urmă cu nouă ani. În plus, și-a creat propriul brand de îmbrăcăminte, Stephanie Monaco, promovat inclusiv la Săptămâna Modei de la Moscova, unde a apărut pe podium alături de modele îmbrăcate în colecțiile sale.