Un cunoscut prezentator de la TVR a murit la 57 de ani: Emisiunea sa împlinise 22 de ani 

Cunoscutul realizator al emisiunii „Pescar Hoinar” de la TVR, Eugen Roibu, a murit la vârsta de 57 de ani, după o carieră de 22 de ani, vestea fiind anunțată de conducerea Televiziunii Române.

Eugen Roibu era prezent pe micile ecrane din 2003, la Televiziunea Română, unde realiza emisiunea „Pescar Hoinar”. Prin fiecare ediție, acesta prezenta subiecte dedicate pescuitului, adresate publicului interesat de acest domeniu.

De altfel, aducea în fața telespectatorilor, și implicit a pasionaților de pescuit, povești interesante, alături de tradiții și tehnici specifice. De asemenea, emisiunile sale prezentau nu doar peisaje naturale, ci și destinații potrivite pentru iubitorii acestei activități.

Colegii săi de la TVR au anunțat vestea morții sale, într-o postare pe Facebook.

„Ne-a părăsit Eugen Roibu, autorul și realizatorul emisiunii PescarHoinar, difuzată neîntrerupt din 2003 la Televiziunea Română. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Condoleanțe familiei”, au anunțat colegii săi de la Televiziunea Română, într-o postare pe Facebook.

De-a lungul carierei sale, Eugen Roibu a colaborat cu nume cunoscute din domeniu, precum Victor Țăruș și Ștefan Stoica, documentând competiții, expediții și subiecte relevante ale pescuitului sportiv. Totodată, el a pus în valoare bogăția naturală a Deltei Dunării și diversitatea speciilor de pește.

„A plecat să pescuiască alte ape, prietenul nostru, Eugen Roibu, vocea și omul din spatele ideii Pescar Hoinar… pentru unii dom’profesor, pentru alții pescarul veșnic începător ce avea noroc, iubitor al deltei și al pescuitului la știucă, a hoinărit ani de zile alături de Victor Țăruș și apoi împreună cu mine, căutând să trăiască momentul și să-l împărtășească cu telespectatorii ce au fost și sunt alături, emisiune de emisiune. Condoleanțe familiei îndurerate și Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a scris Ștefan Stoica, într-o postare pe Facebook.