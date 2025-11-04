Un renumit actor şi prezentator rus, originar din Chişinău, a murit

Republica Moldova. Renumitul prezentator de televiziune din perioada sovietică, Iurii Nikolaev, a murit, marţi, 4 noiembrie la vârsta de 76 de ani.

Anunţul a fost făcut de dansatorul de balet din Rusia, Nikolai Țiskaridze, pe canalul său de Telegram.

Iurii Nikolaev a devenit popular pe teritoriul fostelor republici sovietice datorită emisiunilor din diminețile de duminică pe care le-a moderat.

Nikoalev a prezentat emisiuni de divertisment renumite în fosta Uniune Sovietică. „Utreneea pocita”, „Utreneea zvezda” şi „Dostoianie resspubliki” (Poșta de dimineață, Steaua de dimineață, Patrimoniul țării).

Iurii Nikolaev s-a născut, a copilărit şi a petrecut adolescenţa la Chişinău.

Starea de sănătate a lui Nikolaev s-a înrăutățit brusc în dimineaţa de 4 noiembrie. El lupta de mai mult timp cu o afecțiune pulmonară severă. Prezentatorul TV a fost internat într-un spital din Moscova cu febră 39,5 grade Celsius și saturație scăzută de oxigen.

Anterior, presa rusă a scris că prezentatorul ar fi suferit și de unele forme de cancer.

În noiembrie 2024, Nikolaev a fost internat la terapie intensivă după ce a leșinat și a fost diagnosticat atunci cu edem pulmonar.

Iurii Nikolaev s-a născut la 16 decembrie 1948 în oraşul Chişinău. Tatăl său a fost colonel în Ministerul de Interne, iar mama – căpitan în securitatea sovietică.

Bunicul de pe tată a fost supus represiunilor staliniste, dar a reuşit să emigreze în Canada. Această taină a fost păstrată cu grijă în familie Nikolaev, artistul aflând despre aceasta mulţi ani mai târziu.

În 1965, Iurii Nikolaev a absolvit şcoala nr.4 din Chişinău, unde în prezent se află liceul „Titu Maiorescu”.

În acelaşi an, a fost admis la prestigiosul GHITIS, Institutul de teatrul şi film de la Moscova. Pe care l-a absolvit peste cinci ani, obţinând specialitatea „actor de teatru şi film”.

Iurii Nikolaev a jucat în cel puţin 11 filme.