Monden

Virgil Ianțu, la un pas să fie mituit. Concurenții erau disperați

Comentează știrea
Virgil Ianțu, la un pas să fie mituit. Concurenții erau disperați
Din cuprinsul articolului

Prezentatorul Virgil Ianțu a povestit la un podcast faptul că anumiți concurenți de la emisiunile concurs pe care le-a prezentat au vrut să îl mituiască. Asta în timp ce alții au încercat să trișeze.

Virgil Ianțu, propuneri de mituire

Virgil Ianțu a explicat că mai mulți concurenți au încercat să îl mituiască. ”Am pățit și cu încercare de mituire. Un domn, exact înainte de varianta ”fastest finger” cu răspunsul fulger și de acolo alegeai dintre cei 10 unul care îl spunea mai rapid.

Virgil Ianțu a intrat în industria HORECA. Cât a investit în restaurantul de lux

Virgil Ianțu. Sursa foto: Instagram

Veneam pe scena respectivă și apoi ne duceam către scaune. Și în pauza aia până să bage scaunele: ”facem jumătate-jumătate, am nevoie pentru facultate și-mi spuneți când”, a explicat prezentatorul.

Concurentul a fost descalificat

Doar că Ianțu nu a fost nici pe departe pe placul concurentului. ”Și se auzea îți dai seama lavaliera în regie. Și i-am spus: ”eu mă făceam că nu am auzit, doar că nu sunt singur aici.

Europarlamentara Diana Șoșoacă acuză că e victima unei conspirații cu țeava de gaze
Europarlamentara Diana Șoșoacă acuză că e victima unei conspirații cu țeava de gaze
Plahotniuc va petrece sărbătorile de iarnă după gratii. Instanța a prelungit detenția cu încă 30 de zile
Plahotniuc va petrece sărbătorile de iarnă după gratii. Instanța a prelungit detenția cu încă 30 de zile

Și nici nu vreau să comentăm, vă rog, mergeți și vă vedeți de evoluție”. Oricum urma să fie descalificat. A căzut singur sub 500, și aia a fost”, a mai spus el. Pe de altă parte, o altă doamnă a încercat să copieze.

O doamnă a încercat ”să copieze”

”O doamnă pe care am și descalificat-o se uita la cineva în public. Și am descalificat-o, mi s-a atras atenția și am dat o pauză. M-au chemat și mi-au spus din regie că se uite la cineva în public, după ce se uită la mine. Ei aveau dreptul la un însoțitor. Și i-am spus că dacă se mai uită odată în altă parte, o descalific.

La următoarea întrebare s-a uitat din nou și a căzut singură”, a mai spus Ianțu. Pe de altă parte, acesta a recunoscut că încerca să deruteze concurenții. ”Eu jucam la derută din intonație, dar nu să derutez, ci ca să ascund care ar fi răspunsul corect. Unde știam jucam din intonație să pară că e evident că e altul”, a completat el.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:23 - Cum va circula metroul de Crăciun și de Anul Nou. Programul de sărbători, anunțat de Metrorex
16:10 - Europarlamentara Diana Șoșoacă acuză că e victima unei conspirații cu țeava de gaze
15:57 - Virgil Ianțu, la un pas să fie mituit. Concurenții erau disperați
15:50 - Asociația Forumul Judecătorilor a cerut reforma legilor justiției la întâlnirea de la Cotroceni
15:44 - Sfaturile astrologilor pentru decorarea casei de Crăciun
15:33 - Plahotniuc va petrece sărbătorile de iarnă după gratii. Instanța a prelungit detenția cu încă 30 de zile

HAI România!

Ceaușescu, Gorbaciov și „Mâna Moscovei”: Adevărul ascuns despre trădarea din Decembrie '89
Ceaușescu, Gorbaciov și „Mâna Moscovei”: Adevărul ascuns despre trădarea din Decembrie '89
Europa la jumătatea Rubiconului Ucraina Berlinul și testul decisiv al autonomiei strategice europene
Europa la jumătatea Rubiconului Ucraina Berlinul și testul decisiv al autonomiei strategice europene
Noapte albă la Bruxelles! NU s-au atins liderii UE de banii Rusiei
Noapte albă la Bruxelles! NU s-au atins liderii UE de banii Rusiei

Proiecte speciale