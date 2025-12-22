Virgil Ianțu, la un pas să fie mituit. Concurenții erau disperați

Prezentatorul Virgil Ianțu a povestit la un podcast faptul că anumiți concurenți de la emisiunile concurs pe care le-a prezentat au vrut să îl mituiască. Asta în timp ce alții au încercat să trișeze.

Virgil Ianțu a explicat că mai mulți concurenți au încercat să îl mituiască. ”Am pățit și cu încercare de mituire. Un domn, exact înainte de varianta ”fastest finger” cu răspunsul fulger și de acolo alegeai dintre cei 10 unul care îl spunea mai rapid.

Veneam pe scena respectivă și apoi ne duceam către scaune. Și în pauza aia până să bage scaunele: ”facem jumătate-jumătate, am nevoie pentru facultate și-mi spuneți când”, a explicat prezentatorul.

Doar că Ianțu nu a fost nici pe departe pe placul concurentului. ”Și se auzea îți dai seama lavaliera în regie. Și i-am spus: ”eu mă făceam că nu am auzit, doar că nu sunt singur aici.

Și nici nu vreau să comentăm, vă rog, mergeți și vă vedeți de evoluție”. Oricum urma să fie descalificat. A căzut singur sub 500, și aia a fost”, a mai spus el. Pe de altă parte, o altă doamnă a încercat să copieze.

”O doamnă pe care am și descalificat-o se uita la cineva în public. Și am descalificat-o, mi s-a atras atenția și am dat o pauză. M-au chemat și mi-au spus din regie că se uite la cineva în public, după ce se uită la mine. Ei aveau dreptul la un însoțitor. Și i-am spus că dacă se mai uită odată în altă parte, o descalific.

La următoarea întrebare s-a uitat din nou și a căzut singură”, a mai spus Ianțu. Pe de altă parte, acesta a recunoscut că încerca să deruteze concurenții. ”Eu jucam la derută din intonație, dar nu să derutez, ci ca să ascund care ar fi răspunsul corect. Unde știam jucam din intonație să pară că e evident că e altul”, a completat el.