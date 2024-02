Virgil Ianțu, de la Corul Madrigal la ”Vrei să fii milionar”. Cum s-a lăsat artistul de muzică pentru TV

Virgil Ianțu și-a început cariera muzicală în anul 1990 când a fost acceptat în Corul Madrigal. Acolo unde a și rămas până în 1999. Chiar dacă din 1995 a fost și backing vocals pentru Ștefan Bănică Junior alături de care a cântat în trupa the 50’s. Dar adevărata lansare în carieră a avut loc în anii 2000. Atunci, Virgil Ianțu a decis să devină gazda emisiunii ”Vrei să fii milionar?”.

„Am ajuns în lumea televiziunii dintr-o pură întâmplare, una fericită, fiindcă am întâlnit persoane care m-au ajutat, stând aproape lângă ei, am învățat să îmi pese de aceia, de la care mereu am primit câte ceva‘‘.

Virgil Ianțu recompensat de telespectatori cu ratinguri foarte bune

Din acel moment, Ianțu s-a făcut remarcat prin stilul propriu în care ținea concurenții în suspans. Ba mai mult, umorul lui a fost extrem de apreciat de telespectatori. Drept dovadă stau și ratingurile foarte mari pe care emisiunea le făcea. ”Copiii spun lucruri trăsnite” a fost următoarea emisiunii fenomen pe care a prezentat-o Virgil Ianțu. În continuare clipuri din acea emisiune sunt au mii de vizualizări în online.

Alături de Andreea Raicu a prezentat apoi Big Brother, emisiunea care a făcut furori la momentul respectiv. Iar acum, omul de televiziune este în continuare într-un proiect TVR, ”Câștigă România”. De altfel, moderatorul a decis să își deschidă și propria afacere, mai exact un restaurant italian.

Și-a cunoscut iubita pe platourile ”Vrei să fii milionar„

Pe parte personală, Virgil Ianțu este cu Roxana Alexandru, femeia pe care a cunoscut-o pe platourile emisiunii ”Vrei să fii milionar”. Cei doi nu sunt căsătoriți, dar au împreună o fată și sunt de nedespărțit. „Ca în orice familie, suntem ocupați, alergăm și nu ne ajunge niciodată timpul, deși am realizat în ultima vreme că, paradoxal, cu cât mă grăbesc mai puțin, cu atât am mai mult timp.

Ce încercăm noi, și reușim, este să petrecem timp împreună. Este extrem de valoros pentru dezvoltarea emoțională a Jasminei și pentru sănătatea întregii familii. Din fericire, am respectat aceste lucruri și mă bucur enorm când văd rezultatele”, a spus Ianțu.