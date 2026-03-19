Rareș Bogdan, 10 întrebări pentru Kaja Kallas: Ar sta UE lângă SUA dacă la Casa Albă ar fi altcineva?

Europarlamentarul Rareș Bogdan a adresat, miercuri, o serie de întrebări către Kaja Kallas, șefa diplomației europene, după întâlnirea acesteia cu eurodeputații din Comisia AFET (Afaceri Externe) a Parlamentului European.

Europarlamentarul a pus sub semnul întrebării, într-o postare pe Facebook, implicarea Statelor Unite în Europa în timpul celor două războaie mondiale, precum și sprijinul acordat Ucrainei în conflictul actual.

„Știe cumva doamna Kallas, Înalt Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, de ce a salvat SUA Europa, în războaiele mondiale? Erau războaiele lor? Pentru susținerea Ucrainei de ce ar trebui să intervină? Ucraina rezistă eroic. Fiecare zi de rezistență este o zi în care noi, cetățenii UE, ne putem bea cafeaua liniștiți”, a afirmat acesta.

Rareș Bogdan a ridicat și întrebări despre natura relației transatlantice și a sugerat că prietenia cu Washingtonul nu ar trebui să depindă de cine se află la Casa Albă.

„Dacă la Casa Albă ar fi altcineva, Kamalla Harris sau alt democrat, sau pe președintele american republican nu l-ar chema Donald J. Trump, UE ar sta lângă SUA, cum este normal? Chiar își imaginează cineva Iranul, sponsor al terorismului, stând la masa negocierilor? După această logică, să considerăm, cumva, și Kremlinul partener de discuție? Căci se află pe aceeași axă!”, a spus acesta.

Întrebările europarlamentarului au vizat și rolul Statelor Unite în securitatea europeană, în contextul instalării scuturilor antirachetă pe teritoriul Uniunii.

„Când e America bună, când trebuie să ne apere de tendințele expansioniste ale Kremlinului? Prietenia, rădăcinile noastre comune sunt un bufet suedez? Alegem din meniul unei prietenii doar ce dorim? De ce au instalat americanii scuturile în UE? Dacă n-ar exista aceste scuturi n-ar fi o invitație adresată Kremlinului să năvălească spre Berlin, Bruxelles, Paris? Să sperăm că doamna Kallas ne va răspunde coerent, deoarece până acum, Uniunea a jucat la offside”, a mai afirmat acesta.