Rareș Bogdan, 10 întrebări pentru Kaja Kallas: Ar sta UE lângă SUA dacă la Casa Albă ar fi altcineva?

Rareș Bogdan, 10 întrebări pentru Kaja Kallas: Ar sta UE lângă SUA dacă la Casa Albă ar fi altcineva?
Europarlamentarul Rareș Bogdan a adresat, miercuri, o serie de întrebări către Kaja Kallas, șefa diplomației europene, după întâlnirea acesteia cu eurodeputații din Comisia AFET (Afaceri Externe) a Parlamentului European.

Rareș Bogdan, întrebări pentru șefa diplomației europene

Europarlamentarul a pus sub semnul întrebării, într-o postare pe Facebook, implicarea Statelor Unite în Europa în timpul celor două războaie mondiale, precum și sprijinul acordat Ucrainei în conflictul actual.

„Știe cumva doamna Kallas, Înalt Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, de ce a salvat SUA Europa, în războaiele mondiale? Erau războaiele lor? Pentru susținerea Ucrainei de ce ar trebui să intervină? Ucraina rezistă eroic. Fiecare zi de rezistență este o zi în care noi, cetățenii UE, ne putem bea cafeaua liniștiți”, a afirmat acesta.

Rareș Bogdan: „Dacă la Casa Albă ar fi altcineva, UE ar sta lângă SUA?”

Rareș Bogdan a ridicat și întrebări despre natura relației transatlantice și a sugerat că prietenia cu Washingtonul nu ar trebui să depindă de cine se află la Casa Albă.

Horoscopul lui Dom’ Profesor,  20 martie 2026. Now Ruz. Echinocțiul de primăvară
Ce a mâncat Nicușor Dan la întâlnirea cu Macron, Merz și Guterres
„Dacă la Casa Albă ar fi altcineva, Kamalla Harris sau alt democrat, sau pe președintele american republican nu l-ar chema Donald J. Trump, UE ar sta lângă SUA, cum este normal? Chiar își imaginează cineva Iranul, sponsor al terorismului, stând la masa negocierilor? După această logică, să considerăm, cumva, și Kremlinul partener de discuție? Căci se află pe aceeași axă!”, a spus acesta.

Rolul Statelor Unite în securitatea europeană

Întrebările europarlamentarului au vizat și rolul Statelor Unite în securitatea europeană, în contextul instalării scuturilor antirachetă pe teritoriul Uniunii.

„Când e America bună, când trebuie să ne apere de tendințele expansioniste ale Kremlinului? Prietenia, rădăcinile noastre comune sunt un bufet suedez? Alegem din meniul unei prietenii doar ce dorim? De ce au instalat americanii scuturile în UE? Dacă n-ar exista aceste scuturi n-ar fi o invitație adresată Kremlinului să năvălească spre Berlin, Bruxelles, Paris? Să sperăm că doamna Kallas ne va răspunde coerent, deoarece până acum, Uniunea a jucat la offside”, a mai afirmat acesta.

 

20:22 - Kevin Spacey scapă de judecată. Procesul s-a oprit brusc
20:15 - Analiști occidentali: O înfrângere a Iranului ar slăbi poziția Rusiei pe scena internațională
20:10 - Siegfried Mureșan: Conflictul transnistrean nu oprește integrarea, Republica Moldova avansează spre UE
19:58 - Horoscopul lui Dom’ Profesor,  20 martie 2026. Now Ruz. Echinocțiul de primăvară
19:50 - Guvernul lui Bolojan tremură din toate încheieturile. Cât de mare este pericolul să cadă Executivul
19:45 - MAI avertizează asupra e-mailurilor frauduloase care folosesc identitatea unor instituții. Cum se pot proteja românii

Guvernul lui Bolojan tremură din toate încheieturile. Cât de mare este pericolul să cadă Executivul
Nicușor Dan, luat peste picior după ce donat sânge. Imaginile cu președintele, aspru criticate
Georgescu și Bolojan, două “păpuși”. Între trădare și șantaj
