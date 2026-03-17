Zelenski cere control total asupra exportului de drone ucrainene

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat recent că intenționează să întărească controlul statului asupra vânzării de drone produse în țară, după ce a criticat faptul că anumite companii ar putea achiziționa aceste echipamente fără aprobarea guvernului ucrainean, potrivit Reuters.

Oficialul consideră că industria dronelor ucrainene și expertiza militară asociată reprezintă un sector strategic și profitabil.

În weekend, Zelenski a atras atenția că unele state pot „cumpăra drone de la întreprinderile noastre fără să treacă pe la Guvern”. El a spus că anumite companii încearcă să ocolească autoritățile de la Kiev pentru a obține aceste echipamente, ceea ce reprezintă o problemă de securitate națională. Președintele nu a nominalizat nicio țară sau firmă, dar a avertizat că statul va interveni dacă situația persistă.

Zelenski a declarat că a cerut miniștrilor să identifice „soluții sistemice” pentru a controla mai strict exportul de drone și pentru a preveni vânzările neautorizate. „L-am informat pe ministrul Apărării și am transmis semnale clare sectorului privat”, a spus el, precizând că producția de drone moderne ar putea deveni un sector economic comparabil cu cel al petrolului.

Armata ucraineană a acumulat experiență vastă în contracararea dronelor, în special după atacurile repetate ale Rusiei cu aparate de tip Shahed. Kievul a dezvoltat tehnologii de bruiaj și drone interceptoare, pe care Zelenski intenționează să le împărtășească partenerilor internaționali care se confruntă cu amenințări similare.

Statele din Golful Persic au primit deja specialiști ucraineni pentru a le ajuta să respingă dronele de fabricație iraniană, însă oficiali de la Teheran au minimalizat rolul acestei asistențe, considerând-o „pur simbolică”. În același timp, Iranul a avertizat că Ucraina s-ar afla într-o „confruntare directă” cu Teheranul, iar întregul teritoriu al Ucrainei ar deveni o „țintă legitimă”.

Președintele american Donald Trump, întrebat recent despre acest sprijin oferit de Ucraina țărilor din Golf, a afirmat că SUA „nu au nevoie” de ajutor suplimentar în această privință.