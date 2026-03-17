Zelenski a promulgat legea care combate hărțuirea și discriminarea în armată

Zelenski a promulgat legea care combate hărțuirea și discriminarea în armatăSoldați ucraineni. Sursa Foto: Arhiva EVZ
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a promulgat o lege menită să întărească disciplina în rândul militarilor și să sporească protecția împotriva discriminării și hărțuirii sexuale în cadrul Forțelor Armate ale țării, potrivit Ukrinform.

Zelenski spune stop hărțuirii în armată

Noua legislație aduce modificări substanțiale Regulamentului disciplinar și Regulamentului de serviciu intern al armatei, stabilind norme clare privind comportamentul și responsabilitatea personalului militar.

Potrivit actului normativ, fiecare militar trebuie să acționeze cu demnitate și respect față de ceilalți, asigurând integritatea și onoarea colegilor și a subordonaților. Legea subliniază importanța respectării legislației privind egalitatea de șanse și drepturi între bărbați și femei, interzicând orice formă de discriminare legată de gen, rasă, religie, origine etnică, statut social sau loc de reședință.

În plus, textul legal impune prevenirea și descurajarea tuturor comportamentelor inadecvate, verbale sau nonverbale, și stabilește obligația de a combate hărțuirea sexuală și violența bazată pe gen, precum și infracțiunile împotriva libertății și integrității sexuale.

Soldați Ucraina / sursa foto: captură video

Noi reguli

Legea prevede mecanisme stricte de investigare a abaterilor. În situațiile în care apar cazuri de discriminare sau hărțuire, comandantul unității are responsabilitatea de a dispune o anchetă oficială.

De asemenea, unitățile specializate în promovarea egalității de gen, precum și consilierii în materie de drepturi egale și prevenirea violenței bazate pe gen, au autoritatea de a iniția astfel de anchete, indiferent de poziția militarului implicat.

Măsurile adoptate urmăresc nu doar sancționarea comportamentelor neadecvate, ci și crearea unei culturi organizaționale bazate pe respect, integritate și responsabilitate în rândul personalului militar.

Prin noile reglementări, autoritățile ucrainene caută să întărească disciplina internă, să protejeze drepturile individuale ale angajaților și să promoveze un mediu militar sigur și echitabil pentru toți membri Forțelor Armate.

Prevenirea discriminării

Legea a fost primită cu interes de experți și organizații internaționale care monitorizează respectarea drepturilor omului și egalitatea de gen, fiind considerată un pas important în consolidarea cadrului legal și instituțional al Ucrainei în domeniul disciplinei și protecției împotriva violenței.

Aceasta include atât prevenirea discriminării, cât și instrumente eficiente de răspuns în cazul incidentelor, cu accent pe responsabilitatea conducătorilor militari și implicarea activă a structurilor dedicate monitorizării egalității de gen.

