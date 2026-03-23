Mircea Badea ia în calcul retragerea de pe o celebră rețea: Totul pare un șir de prostii

Prezentatorul TV Mircea Badea, cunoscut pentru prezența sa de peste 20 de ani în televiziune, a transmis recent un mesaj care a atras atenția fanilor săi de pe Instagram. Activ în ultima perioadă în mediul online, acesta a sugerat că ar putea renunța la platforma Instagram, nemulțumit de conținutul pe care îl vede acolo.

Într-o postare tranșantă, Mircea Badea a criticat direcția în care a ajuns rețeaua socială. „Instagram pare să fi devenit locul unor cretinisme, unor prostii. În cel mai bun caz unor nimicuri. Umor de rigolă, râgâieli, buci, în principiu fleșcăite. Pe scurt, ceva rău.” Acesta a adăugat că ia în calcul retragerea: „Iau în calcul să mă cam retrag de pe aici. Mai fac niște ultime încercări.”

Mesajul său a fost interpretat de mulți urmăritori ca un semnal de saturație față de mediul online, unde spune că nivelul conținutului a scăzut semnificativ.

În paralel, viața personală a realizatorului TV continuă să fie în atenția publicului. Partenera sa, Carmen Brumă, a povestit în mai multe rânduri despre stilul lor de viață și despre obiceiurile alimentare din familie. Deși Mircea Badea se menține într-o formă fizică bună, aceasta a lăsat de înțeles că nu este neapărat adeptul unui regim alimentar strict sau „perfect sănătos”, așa cum ar putea crede publicul.

Carmen Brumă a explicat că modul în care fiecare persoană își gestionează alimentația ține de alegeri individuale, subliniind ideea de responsabilitate personală: stilul de viață este, în opinia sa, „o chestie intimă”, iar fiecare adult este responsabil de propriul corp și propriile decizii.

Ea a mai povestit despre modul în care încearcă să echilibreze alimentația în familie, precizând că uneori gătește atât pentru ea, cât și pentru partener, iar alteori fiecare își adaptează mesele în funcție de preferințe. În același timp, aceasta a explicat că încearcă să îi transmită și copilului lor, Vlad Brumă Badea, principii de alimentație echilibrată.