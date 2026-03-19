Se închide o televiziune faimoasă din România. Decizia a stârnit controverse

Televiziunea Română a decis închiderea postului TVR Folclor, la doar doi ani de la lansare. Hotărârea a fost luată în ședința Consiliului de Administrație din 18 martie, în urma unui vot strâns, potrivit Paginademedia.

Canalul, dedicat exclusiv muzicii și tradițiilor populare românești, va fi retras din grila de televiziune și mutat în mediul online, unde conținutul va continua să fie disponibil într-o formă digitală. Decizia a fost adoptată cu 7 voturi „pentru” și 6 „împotrivă”, ceea ce arată că măsura a fost intens disputată la nivelul conducerii instituției.

TVR Folclor a fost lansat pe 27 noiembrie 2023 și avea o grilă bazată în principal pe arhiva bogată a televiziunii publice. Postul difuza emisiuni cunoscute precum „Tezaur Folcloric”, „Zestrea românilor” sau programe dedicate muzicii tradiționale din diferite regiuni ale țării. Canalul se adresa în special publicului interesat de cultura populară și patrimoniul folcloric.

Închiderea postului a generat reacții critice, inclusiv din partea sindicatelor din TVR. Reprezentanții MediaSind au atras atenția că justificarea financiară – estimată la aproximativ 100.000 de euro anual – ridică semne de întrebare, în condițiile în care există exemple în piață care demonstrează că astfel de canale pot genera venituri.

Sindicaliștii susțin că o parte importantă a publicului fidel ar putea migra către televiziuni private cu profil similar, în special în contextul în care publicul tradițional al acestui tip de conținut nu se mută ușor în mediul online. De asemenea, aceștia consideră că decizia ar putea afecta accesul la conținut cultural pentru o categorie importantă de telespectatori.

Tot în cadrul aceleiași ședințe, Consiliul de Administrație a aprobat și alte măsuri, printre care eliminarea TVR 3 din sistemul de măsurare a audienței și reorganizarea structurii interne prin crearea unei noi direcții dedicate informației, denumită Direcția INFO.

Reprezentanții angajaților au calificat aceste schimbări drept „semnale îngrijorătoare” privind direcția în care se îndreaptă instituția publică de televiziune, în contextul unor decizii adoptate la limită și într-un climat tensionat.